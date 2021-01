Tres USB de 16GB por 11 euros: cómo aprovechar esta oferta y asegurar la información de nuestro portátil

Tras un año en el que el teletrabajo ha llegado para quedarse en la vida de muchas personas, hemos aprendido que, además de contar con un sitio adecuado y adaptado que nos ayude a mantener unos buenos hábitos, es fundamental contar con herramientas que nos permitan desarrollar la totalidad de nuestras funciones. Así, contar con un buen ordenador portátil que integre web cam (o apostar por una de USB) para poder llevar a cabo las videollamadas y disponer de una tableta gráfica para agilizar cualquier tarea es básico en nuestro día a día. También es importante disponer de blocs de notas, útiles de escritura, carpetas y demás materiales que mantengan ordenado nuestro puesto de trabajo.

Claro que, en cuestión informática, tenemos que ser precavidos con nuestros archivos y, para evitar cualquier disgusto, es recomendable hacer copias de seguridad y guardar en unidades externas aquello que es fundamental para nuestras tareas. Además, ahora que muchas personas trabajan tanto en modalidad presencial como en teletrabajo, contar con estos dispositivos es de gran ayuda para llevar de un ordenador a otro toda la información. Por ello, los discos duros y USB son dos indispensables en nuestra mesa de trabajo.

Aunque estos últimos no son excesivamente caros, hay ocasiones en las que podemos encontrar una buena ganga... ¡y hoy es el día! En el catálogo de ofertas flash de Amazon hemos encontrado un pack de tres USB de 16 GB por 11 euros. ¿Listo para trabajar con seguridad?

Estos USB tienen 16GB. Amazon

¿Por qué elegir este 'pack'?

Las tres memorias de SunData, de 16GB, no requieren de la instalación previa de ningún software específico en el ordenador para asegurar su uso: solo hay que conectarlo para que funcione como es debido. Además, es compatible, no solo con ordenadores y portátiles, también con cualquier otro dispositivo que tenga una entrada de USB apta, ya sea televisiones o los gadgets para reproducir música en el coche. Respecto a los sistemas operativos, tal y como especifica desde Amazon, trabaja sin problemas con Windows (7, 8, 10, Vista, XP, 2000, ME y NT), Linux y Mac OS.

Su diseño también está muy pensado para asegurar comodidad y durabilidad. Los tres pendrives cuentan con un clip de metal que gira 360º alrededor del cuerpo de plástico, eliminando las incómodas tapaderas que tienden a perderse y asegurando que siempre podemos darle una protección eficiente al puerto USB. Además, el pack cuenta con una garantía de 12 meses, asegurando que, ante cualquier problema, SunData responde por ello.

