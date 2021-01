Ingressen 2 milions a 1.250 veïns per ajudes en lloguer

El Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de València acaba d'ordenar l'ingrés bancari de les ajudes al lloguer de l'any 2020 per un import de dos milions d'euros. Aquestes subvencions municipals permeten a 1.250 beneficiaris sufragar el 40% del preu del lloguer que han pagat durant tot l'any 2020.

La regidora del ram, Isabel Lozano, s'ha referit a aquesta convocatòria d'ajudes com a “fonamental en un any tan difícil com ha sigut 2020 per a moltes persones. Aquesta convocatòria és una acció més, de totes les que tenim en marxa, per a ajudar a compensar la pujada de preus a la ciutat de València i aconseguir que més famílies tinguen un lloguer assequible. Es posa el focus en les persones que tenen menys ingressos i menys capacitat de pagament. Així mateix, es tracta d'ajudes que han beneficiat principalment a cinc col·lectius molt concrets: joves, famílies nombroses, famílies amb membres amb diversitat funcional, persones majors i famílies monoparentals”.

Els pròxims dies, aquestes persones hauran d'estar “atentes” als seus comptes bancaris, apunten des de l'Ajuntament, ja que haurien de rebre l'ingrés per part del Consistori.

Lozano ha assenyalat que el criteri que més prima a l'hora d'atorgar les ajudes és l'econòmic. “Els ingressos de la unitat familiar o unitat de convivència han de ser inferiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) multiplicat per tres, és a dir, no poden superar el màxim de 22.568 euros anuals”, va explicar.

Així, hi ha 278 beneficiaris joves entre 18 i 34 anys, 153 famílies nombroses, 131 famílies amb membres amb diversitat funcional, 101 famílies monoparentals i també 101 beneficiaris majors de 65 anys. A més, hi ha 18 beneficiaris víctimes de violència de gènere i 12 famílies amb l'amenaça d'un desnonament per impagament del lloguer del mateix habitatge.

Lozano també ha donat a conéixer més detalls dels habitatges que han entrat en el primer programa Reviure. Es tracta del pla de reforma d'habitatges buits a càrrec de l'Ajuntament de València a canvi que isquen a lloguer assequible. Així, Lozano ha avançat que hi ha habitatges en els districtes de Marítim (Albors), Russafa (Russafa), Ciutat Vella (la Xerea), Exposició (Benimaclet), Patraix (Safranar i Sant Isidre), Trànsits (les Tendetes) i Abastos (Nou Moles).

D'aquesta manera, exceptuant els pobles de València (pedanies), el conjunt de les grans zones en què es divideix la ciutat es beneficiaran d'aquest programa municipal que s'ha posat en marxa per primera vegada per a fomentar el lloguer assequible en habitatges que estaven buits i sense ús a través d'una subvenció de 20.000 euros de l'Ajuntament per a reformar l'immoble.

“El resultat d'aquesta convocatòria s'ha saldat amb un total de 9 habitatges que estaran en lloguer assequible a la ciutat. Estem ja preparant la segona convocatòria del programa, en la qual obrim el ventall de possibilitats perquè també les entitats jurídiques puguen oferir habitatges al programa. Volem continuar apostant pel programa Reviure, ja que és una via més per a garantir un habitatge digne i assequible a la ciutat de València”, ha detallat la regidora.

Els pisos que han entrat a formar part d'aquesta primera convocatòria tenen diversitat de característiques. Al carrer Aben Al Abbar (Albors) hi ha un habitatge de 105 metres quadrats que tindrà un cost mensual de 492 euros. En Russafa, es troba un habitatge en Literat Azorín de 135 metres quadrats amb un cost de 625 euros mensuals, i un altre en la Gran Via Germanies de 142 metres quadrats per 718 euros. En Poeta Liern (la Xerea), un habitatge de 79 metres quadrats per 310 euros. D'altra banda, a Conca-Tramoyeres (Benimaclet), un pis de 59 metres quadrats tindrà un cost de 270 euros. També hi ha dos habitatges en Patraix. Per exemple, un en Jacinto Labaila (Safranar) de 64 metres quadrats per 300 euros mensuals i un altre en Nicolau Primitiu de 133 metres quadrats per 613 euros.

Pla ‘Reviure’ 2021

La Regidoria d'Habitatge renova el seu compromís amb el pla Reviure per al present any, en el qual tornarà a reservar mig milió d'euros per a la reforma d'habitatges de particulars. Com a novetat, ampliarà la convocatòria també a entitats jurídiques per a poder arribar a més immobles.