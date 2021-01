Quasi 5.000 nous contagis en la Comunitat i 40 morts

La Conselleria de Sanitat va sumar ahir 4.947 nous casos de coronavirus confirmats a través de prova PCR o amb test d'antígens, sent Alacant la província on es van comptabilitzar més positius (3.244), seguida de la província de València (1.448) i de Castelló (246). A més, es van registrar 40 morts a causa de la Covid-19 en les últimes 24 hores.

Mentre la xifra de contagis no para de pujar, els hospitals valencians van tensionant-se cada vegada més, tal com demostra una xifra facilitada pel Ministeri de Sanitat el divendres passat: el 40% dels llits hospitalaris estan ocupats ja solament per pacients amb coronavirus.

Ahir, 4.338 persones estaven ingressades en la Comunitat, 41 més que el dia anterior, i de les quals quasi 600 estaven en les unitats de vigilància intensiva, batallant amb ungles i dents contra el virus.

València, en aquest cas, és la província amb major nombre d'hospitalitzacions (2.222, dels quals 322 estan en l'UCI). Li segueixen Alacant (1.700, dels quals 218 estan en UCI) i Castelló (416, amb 46 pacients en UCI).

Respecte als brots, s'han registrat 10 nous focus des de l'última actualització, un a la província de Castelló, sis en la d'Alacant i tres a València. El més nombrós és d'origen social amb 10 casos a Alacant, mentre que a Segorbe hi ha 9 i a Meliana, 8. Per part seua, L'Alfàs del Pi ha registrat dos brots, tots dos d'origen social, i amb 7 i 5 casos, respectivament. Benidorm també ha detectat dos, tots dos d'origen social, amb 7 i 6 casos cadascun. També han registrat brots de Covid-19 Sagunt (5 casos, origen social), Massalavés (4 casos, àmbit educatiu) i La Nucia (4 casos, origen social).