Un finalista de MasterChef denuncia que el programa no le pagó el premio

José Luis Losa, ganador de Supervivientes 2017 y tercer finalista en la edición de MasterChef de 2016, ha denunciado en sus redes sociales al talent culinario que emite TVE por no haber recibido todavía el premio que le correspondía al quedar en tercera posición.

El exconcursante publicó esta semana en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece abrazando a Lara Álvarez, presentadora de Supervivientes, durante un momento del concurso, un "bonito recuerdo", ha opinado.

En este sentido, Losa ha querido aclarar su relación con el reality que emite Telecinco, con quien siempre se ha mostrado "agradecido", a diferencia de lo que vivió con la productora de MasterChef.

"Quiero poner un comentario respecto a lo que se está publicando de mí de Supervivientes, que yo estoy en contra de Supervivientes y Telecinco. Es todo mentira", ha indicado.

En dicho comunicado, Losa ha declarado que "tanto con Bulldog (la productora) como con Telecinco siempre estaré agradecido: presentadores, equipo, todos geniales y, de hecho, me llevo con todos bien", ha asegurado.

Sin embargo, ha proseguido, "de MasterChef no es lo mismo". Según ha denunciado el finalista, "de esa productora sí tengo muy mal sabor de boca, el premio por quedar tercero nunca me lo dieron ni pude reclamar nada de nada, y encima cuando gané en Supervivientes me pidieron el 30% del premio del bruto, sin descontar impuestos. Les dije que un juez lo decidiría", ha dicho.

Sobre MasterChef, José Luis ha defendido que "los presentadores y gran parte del equipo no tienen culpa", pero que de la productora del programa "sí tengo muy mal sabor de boca".