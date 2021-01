Mata (PSPV) lamenta que PP y Cs "frivolicen" con los hospitales de campaña: "Repugna el tipo de oposición que hacen"

Así se ha referido Mata a las declaraciones de ambas formaciones, que han criticado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por el "escándalo" del traslado de los pacientes ingresados en el hospital de campaña de La Fe en Campanar como consecuencia de las fuertes rachas de viento registradas en la ciudad.

El dirigente socialista ha asegurado que la Conselleria de Sanidad, con "excelente" criterio, "ha querido garantizar el confort de los pacientes ante la alerta amarilla por rachas de viento que se ha decretado en València".

Mata ha remarcado que se ha decidido trasladar a los pacientes "porque tenemos recursos suficientes para que hoy no fuera necesario utilizar el hospital de campaña y que pudieran estar en la antigua Fe de Campanar" y ha criticado que el PP y Cs "solo busquen chascarrillos y hacer bromas ante situaciones serias, porque el viento causa daños y no es ninguna broma".

"Hoy ha sido un día muy duro en el que Protección Civil y Bomberos han tenido que actuar en diversos incidentes por caída de ramas de árboles o de instalaciones eléctricas. Lo más prudente y sensato era tomar la decisión que ha adoptado la Conselleria porque todo lo que sea prevenir bienvenido sea", ha apostillado.

Ante esto, Mata ha apuntado que los hospitales de campaña "no han sufrido desperfectos" y "siguen ahí para cuando sean necesarios". "Los que son innecesarios son los que no aportan nada, como Cs y PP, que no hacen más que frivolizar sin aportar ni una sola propuesta. No entienden lo que está pasando y viven completamente al margen de la realidad", ha zanjado.