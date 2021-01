Vox registra preguntas en el Congreso sobre la "numerosa" llegada de inmigrantes a diversos puntos de Sevilla

En un comunicado, Vox indica que el gobierno socialista de Juan Espadas "no respondió a ninguna de las cuestiones, desmarcándose de cualquier tipo de responsabilidad y señalando al Ministerio del Interior como el órgano competente para ello". Y añade que "ante esta inacción política y las informaciones de OKDiario que alertan de que el desvío de inmigrantes a diversos centros de la provincia no parece tener fin", Vox ha elevado la consulta al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Además, este pasado viernes 22 de enero los diputados de Vox por Sevilla en el Congreso de los Diputados, Reyes Romero y Francisco José Contreras, registraron un documento firmado por Macarena Olona, portavoz adjunto de VOX en el Congreso, para preguntar si "están en situación legal los inmigrantes acogidos en ese hotel o han entrado en España de forma irregular; si puede precisar el Gobierno cuántas de estas personas son menores no acompañados y cuántas son mujeres y hombres mayores de edad, y de las mujeres, cuántas son madres que han llegado con sus hijos".

Igualmente, cuestionan "desde qué lugar de España o del extranjero están llegando estas personas; cuántas están de forma temporal en nuestra ciudad esperando un destino definitivo en nuestro país o en el extranjero y cuántas tendrán en Sevilla su destino final, si es que alguna de las mismas va a ser acogida en nuestra ciudad; cuántas tienen reconocida la condición de refugiado o apátrida; y cuántas de ellas están en el trámite pertinente para la adquisición de esta condición".

También demandan si el Gobierno "puede asegurar que se están cumpliendo todas las medidas de carácter higiénico sanitario respecto de la Covid-19, incuyendo la realización de las pruebas PCR para conocer si están contagiados con el virus; qué organismos concretos y en qué proporción se hacen cargo de los gastos de alojamiento de esas personas; y si puede precisar a cuánto alcanza la factura que hay que pagar a los dueños del hotel mensualmente por los servicios que presta a estos huéspedes".

En este sentido, la diputada Reyes Romero espera "a ver si Marlaska tiene a bien respondernos para que nos informe de donde vienen estos inmigrantes, cuánto tiempo van a estar o cómo han llegado hasta aquí", mostrando su preocupación "porque necesitamos seguridad para que la gente vea que puede seguir viniendo a pasear y disfrutar de Sevilla sin ningún problema. El turismo es una fuente trascendental de ingresos y estamos viendo lo que está ocurriendo en Canarias donde el turismo va a desaparecer".

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, destaca como "los sevillanos tenemos derecho a saber qué está pasando con los inmigrantes ilegales que nos han traído aquí. No nos entra en la cabeza que el señor alcalde no nos dé la información porque no la tiene, porque no la sabe, porque no la quiere o porque puede estar bastante más interesado en su futuro político dentro del PSOE".

Y por último, el presidente de VOX Sevilla, Javier Cortés, no duda en condenar que estamos ante "la mentira de la progresía, que vende esto como una crisis humanitaria cuando nada tiene que con la crisis del hambre. Esto es una auténtica invasión". Al respecto, apunta cómo "la mayoría de los barrios donde se están instalando estos inmigrantes ilegales son barrios humildes, donde está la gente trabajadora, la España que madruga" y denuncia que estos inmigrantes "están recibiendo una serie de ayudas sociales que necesitan los españoles. ¿Esto es racismo? Pues no, es solidaridad con nuestra gente".