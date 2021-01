Cvirus.- IU reclama un fondo de rescate para pymes y autónomos de la provincia

Según un comunicado, a través de una Proposición No de Ley, el grupo parlamentario del que forma parte IU propone un fondo que estaría articulado con ayudas mensuales de entre 1.000 y 2.500 euros, a través de una convocatoria abierta mientras dure la pandemia; dependiendo la cuantía de las ayudas, del nivel de pérdidas de las empresas y de los autónomos afectados que las soliciten; y teniendo en cuenta que dichas ayudas estarán vinculadas al mantenimiento del empleo. Se trata de un fondo de rescate de 1.000 millones de euros, de los que 200.000.000 irían destinados a la provincia de Sevilla.

"En Sevilla estaríamos hablando de 200 millones de euros, imprescindibles para estos sectores y para evitar el cierre de empresas y salvaguardar el empleo", ha declarado Sánchez, quien además recuerda que "no es comprensible ni aceptable que la Junta disponga de superávit cuando ve a las trabajadoras y trabajadores perder empleos, y cuando más necesaria es la inversión pública para poder afrontar esta crisis sanitaria, social y económica sin dejar a nadie atrás".

La iniciativa parlamentaria recoge que la Junta presume de un superávit de 688 millones de euros, tiene una hucha en los Presupuestos de 450 millones de euros y va a recibir 1.880 millones de euros de fondos europeos que no se contemplan en los presupuestos de la comunidad.

"No es momento de ahorrar e inflar la hucha, es momento de destinar recursos a una población que lo está pasando muy mal y que no podrá entender que sus empleos se hundan mientras la administración, que debe velar por sus intereses, engorda una cuenta en el banco, pero no destina esos fondos a la protección de los sectores más afectados para que puedan subsistir en estos tiempos difíciles", finaliza el diputado por Sevilla.