Marea Arcoíris pregunta a Igualdad: "¿Qué ha pasado con los Premios Derechos Humanos 2020?"

Desde la Asociación recuerdan que el pasado 10 de diciembre se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos. Con motivo de ese día el Observatorio de Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja convocó los primeros premios Derechos Humanos de nuestra comunidad.

El Observatorio, que dirige Sara Carreño, está adscrito a la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, cuya consejera es Raquel Romero.

La asociación Marea Arcoíris La Rioja fue propuesta mediante iniciativa pública como candidata a esos premios que reconocen la acción asociativa y la labor divulgativa. "Nos alegra y agradecemos que haya una parte de la ciudadanía que piense que somos merecedoras de tal reconocimiento", afirman en su escrito.

Desde la presentación de la candidatura de Marea Arcoíris han sido numerosas las personas y activistas que se han interesado por el estado de los premios, "cuando realmente ni si quiera tenemos constancia oficial, al no haber sido notificados formalmente por parte del Observatorio".

Consultando la información de la web del Gobierno de La Rioja, el plazo de presentación de candidaturas finalizó el 7 de diciembre, periodo ampliado diez días más para la subsanación de supuestos errores. Como indican las bases, el fallo del jurado, por tanto, se tuvo que producir no más tarde del 27 de diciembre.

"No entendemos cómo no se nos está informando del proceso en todo momento como parte interesada, y que no se nos haya notificado ni nuestra candidatura ni el fallo, sea cual sea, del jurado. Es incomprensible que el Observatorio de DDHH, dependiente de la Consejería de Participación, sea tan opaco, tan poco transparente".

Ante ello, prosiguen, "¿van a esperar los tres meses que recoge el procedimiento administrativo para la resolución y notificación?. No nos explicamos la dejadez con la que están tratando los premios que han convocado desde el mismo Observatorio. El ninguneo hacia todas las personas que se han volcado con las candidaturas. Es desprecio lo que están haciendo a todas las personas que firmaron mediante iniciativa pública la candidatura de nuestra asociación, el triple de las firmas requeridas para nuestra toma en consideración".

"Hacer pública esta situación nos ha parecido una manera más de poder acceder a información sobre el estado de los premios, dada la falta de interés mostrada por parte de quienes son responsables en dicho asunto. El silencio y la falta de respuestas que en numerosas ocasiones hemos obtenido al ponernos en contacto directo con el Observatorio y la consejería nos obliga a hacer públicas preguntas con el fin de que nos respondan", explican desde la Asociación.

Desde Marea Arcoíris La Rioja "nos sentimos orgullosas de todo lo que hacemos como asociación LGTBI+ y de nuestra trayectoria en defensa de los Derechos Humanos".