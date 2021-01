La concejal Raquel Cabrera pide al Ayuntamiento de Logroño reabrir el camino viejo de Lardero al tráfico rodado

Hace unos días el Ayuntamiento de la capital riojana informó de su intención de habilitar el Camino Viejo de Lardero para uso ciclo-peatonal exclusivamente, dejando Av. de Madrid como única vía de comunicación con Lardero para el tráfico rodado.

Ante ello, Cabrera ha expuesto que "para nosotros es una medida acertada, de hecho, en nuestro programa electoral llevábamos la conexión Lardero-Logroño con un carril bici a través de este vial, pero no es el momento. Dejar Av. de Madrid como única vía de conexión urbana entre Lardero y la capital es un inmenso error, pues supone aislar a miles de 'cigüeños' aún más de la capital y colapsar esa vía".

Por todo ello, la concejal ha pedido al Ayuntamiento de Logroño que recapacite: "no se trata de renunciar a ese proyecto, pero sí de suspender su ejecución en tanto no se abra Av. de la Sierra, que es la solución natural a estos problemas de conexión. O bien, en tanto no se habilite otra solución alternativa".

"Estamos seguros de que el equipo de Gobierno de la capital no tiene intención de aislar Lardero, por eso aceptarán esta propuesta. Lo contrario sería, además, poco inteligente, ya que cualquier capital que quiera crecer necesita tener unas conexiones fluidas con su área metropolitana", ha añadido Cabrera.

Cabrera, concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Lardero, ha exigido desde hace años una solución a los problemas de conexión entre Lardero y Logroño, reclamando, entre otras medidas, la apertura de Av. de la Sierra como solución primordial.