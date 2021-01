Almeida anuncia un dispositivo policial especial a partir de este lunes para evitar infracciones por la Covid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este domingo un dispositivo compuesto por 200 agentes de la Policía Municipal y drones para vigilar el cumplimiento de las nuevas restricciones que este lunes entran en vigor en la Comunidad de Madrid, entre las que se encuentran los cierres perimetrales a más de 50 zonas básicas y municipios, el adelanto del toque de queda a las 22.00 h o el cierre de la hostelería a las 21.00 h.

El regidor de la capital ha manifestado la gravedad de la situación en la región al asegurar que "ya estamos superando prácticamente los números de la segunda ola", motivo por el cual ha justificado el endurecimiento de las restricciones.

De este modo, más de 200 agentes de la Policía Municipal de Madrid vigilarán en la capital el cumplimiento de las medidas y contarán además con un sistema de drones, "un proyecto pionero", ha definido Almeida, para vigilar también desde el aire el perímetro de las zonas básicas de salud confinadas.

Respecto al sistema de drones, Almeida ha aclarado que "van a ser un apoyo desde el aire a la Policía Municipal", del mismo modo que ocurrió durante el estado de alarma, cuando sobrevolaban los parques de la ciudad como Madrid Río "advirtiendo a los ciudadanos". En este sentido, el regidor ha explicado que estos dispositivos permitirán "vigilar la movilidad de las zonas básicas de salud, pero también van a permitir el control de los vehículos que están circulando por esas zonas, y determinar si deben estar allí o no".

Asimismo, Almeida ha lanzado una advertencia sobre el acceso o el tránsito en aquellas áreas con un cierre perimetral "ante la eventual confusión que pudiera surgir": "Aunque uno no viva en una zona que está confinada, no puede ir a las zonas confinadas, lo único que puede es transitar, sin parar, por las zonas confinadas", y ha recordado que podrían ser multados con sanciones que van "desde los 600 a los 600.000 euros".

Desde que se puso en marcha el nuevo dispositivo en octubre, se han interpuesto más de 57.000 multas a aquellos ciudadanos que no han cumplido con las medidas establecidas por la Administración. En este punto, ha remarcado Almeida, "los drones van a ser de una extraordinaria utilidad".

Respecto a los supuestos recogidos en la norma que sí permiten las reuniones, Almeida ha admitido que es una cuestión "muy difícil de controlar", al igual que ocurrió en Navidad con el concepto de allegados. "En este caso va a ser difícil controlarlo, no lo podemos negar. No podemos poner un policía detrás de cada madrileño, no podemos hacerlo. Tenemos que confiar en la responsabilidad individual de los madrileños", ha aseverado.

Fiestas ilegales

Respecto a la polémica por las fiestas celebradas en el Teatro Barceló en las que no se cumplían las medidas contra la Covid, el alcalde de la capital ha dicho que la Policía Municipal está investigando lo sucedido. "El Teatro Barceló está colaborando, dando toda la información necesaria para poder esclarecer los hechos que allí se produjeron", ha indicado.

Almeida ha defendido además que llevan "mucho tiempo trabajando contra las fiestas ilegales", calificadas por Almeida como "la mejor expresión de la frivolidad y la irresponsabilidad con la que uno se puede tomar en cuenta su participación en la sociedad. Son la mejor muestra de que, frente a la inmensa mayoría de los madrileños, tenemos una minoría que no entiende que aquí no estamos jugando con cosas menores sino que estamos jugando con la vida de los demás".