Cvirus.-Maza (AECC):"La detección precoz del cáncer es clave y hay que vencer el temor a un contagio de Covid"

No en vano, ese miedo es el principal problema, en estos momentos, para la AECC. En este sentido, Maza, en declaraciones a Europa Press, ha subrayado que esa preocupación por contraer el virus puede complicar el tratamiento. "Si no sabes que tienes la enfermedad y no vas a un centro de salud, las consecuencias serán peores".

Maza ha pedido a los pacientes oncológicos que "no dejen de acudir a las revisiones". Los centros sanitarios están teniendo un cuidado "bastante alto" durante toda la pandemia y estos espacios "no tienen que ser un foco mayor de contagio que un establecimiento comercial o una sucursal bancaria", por citar algunos ejemplos.

Desde la AECC consideran que la medida que ha tomado el Hospital Virgen del Rocío de desalojar la planta de Oncología para ganar camas para enfermos con diagnóstico Covid y trasladar a los pacientes al Hospital de Traumatología -en una zona reservada y adaptada- "se ha visto como una medida alarmista, cuando la realidad es que los procesos de recuperación y las intervenciones quirúrgicas están garantizadas".

"La atención a los pacientes oncológicos ingresados o a aquellas personas que han sido diagnosticadas de cáncer no se ha visto afectada ni en el tratamiento de la enfermedad ni en la asistencia médica, y su nivel de calidad es excelente", ha añadido Maza.

Asimismo, desde la AECC se pone el foco en el estrés anímico que a muchos pacientes les genera la incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos. "Nos preocupa más el estado de ánimo de muchos de nuestros beneficiarios que las quejas por demoras o complicaciones en los tratamientos".