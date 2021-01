Cayetano Martínez de Irujo reconoce que se manda mensajes con Sánchez e Iglesias

Cayetano Martínez de Irujo ha sorprendido este sábado a los espectadores de laSexta Noche al confirmar que se manda mensajes con "todos los líderes políticos", incluyendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias.

El presentador, Iñaki López, cogió con el pie cambiado al empresario al preguntarle por su relación con estos dos políticos. "No me esperaba esto", ha dicho al respecto el hijo menor de la fallecida duquesa de Alba.

Respecto a los mensajes que les manda, "los leen y contestan, generalmente", ha asegurado Martínez de Irujo. "El presidente más que el vicepresidente", ha aclarado acto seguido.

En esos mensajes, prosigue Cayetano Martínez de Irujo, "les digo lo que pienso, y ellos, de una forma respetuosa, me satisface que lo lean, me satisface que me contesten, aunque sea brevemente", ha indicado.

En este punto, el empresario ha admitido que conoce a Pedro Sánchez desde antes de que fuese presidente del Gobierno. "Me saludó en un avión y luego fui a hablar con él unas palabras, luego me lo encontré...", ha recordado el jinete.

Martínez de Irujo ha valorado positivamente a Sánchez: "Yo juzgo a las personas por lo que me demuestran a mí, yo tengo confianza en Pedro Sánchez. Sobre todo, por lo que me ha demostrado a mí personalmente".

El empresario ha recordado los tres encuentros que ha tenido con Sánchez: "La primera vez me saludó él y yo luego me fui a hablar con él, cuando aún aspiraba a ser secretario general, fue en un vuelo volviendo de Murcia", ha recordado. La segunda vez, Martínez de Irujo le envió un mensaje al móvil cuando consiguió su número, que al poco tiempo "contestaron correctamente, y yo no sabía si había sido él". No fue hasta un encuentro en un partido de fútbol, cuando se acercó a Sánchez, ya presidente, y confirmó que, efectivamente, había leído sus mensajes. Según el empresario, Sánchez le dijo: "No me molesta que alguien como tú, honesto, sincero, respetuoso y capaz me mande su opinión".

Según el jinete, el gesto de Sánchez le pareció de "una persona inteligente, capaz, abierta, y muy loable por su parte".

Sobre el líder de Podemos, Martínez de Irujo ha reconocido que su número de teléfono se lo dieron, y que "es una persona que respeto mucho". "El vicepresidente me contestó el primer mensaje, porque era un tema que yo conocía muy bien", se ha referido. Aunque ha admitido que con Pablo Iglesias todavía discrepa "demasiado", en todo momento se ha mostrado "respetuoso" con él.

"Tampoco le voy a adoctrinar, porque no soy quién para adoctrinar a nadie. Pero a veces le doy mi opinión, me contesta brevemente, o cuando algo le gusta menos pues no me contesta, pero al menos lo ve. Siempre son cosas moderadas y con respeto", ha sentenciado.