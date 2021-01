La pulla de Lola Herrera a Cristina Cifuentes: "Tienen muchas carreras... aunque no se presenten a los exámenes"

La dama del teatro, Lola Herrera, inauguró el último Sábado Deluxe. La artista, que se encuentra inmersa en dar vida a Carmen Sotillo en el Cinco Horas de Mario de Delibes, acudió directa de la función al Deluxe, algo que quiso dejar claro para darle sentido a su boina roja: "nunca llevo estas cosas, pero soy muy coqueta y he tenido poco tiempo para arreglarme".

Como la actriz tiende a no tener pelos en la lengua, el programa le propuso opinar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad, como la reciente elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Entonces, Herrera mostró su desapego con Donald Trump, su predecesor.

"No se merecía haber sido presidente nunca, es un loco peligroso. Es un tramposo y ha hecho su vida a base de trampas. Es un impresentable", declaró. Según dejó ver, no está conforme con la clase política más allá de Trump, y defendió que la gente no se merece a los políticos que tiene, una idea en la que difirió con María Patiño. Después, hizo un comentario claramente dirigido a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Así, Herrera mencionó a los políticos que habían "hecho varias carreras, aunque luego no se hayan presentado a los exámenes". Y es que, Cifuentes aseguró hace unos días en la Audiencia Provincial de Madrid que no defendió su Trabajo de Fin de Master, aunque sí "explicó las líneas generales", unas palabras que no habrían tardado en despertar suspicacias, sobre todo, entre todos aquellos que se han enfrentado a un TFM.

La actriz también opinó sobre la reciente aprobación de la Ley de Eutanasia, algo que aseguró defender a ultranza. Además, comentó que no le gustaría que, en caso de perder sus facultades, se dedicaran a "enchufar cosas" en ella para intentar alargar su vida, aunque expresó también que tendría que verse en situación.

En lo que respecta al amor, con amargura explicó que se había cansado de que le pusieran los cuernos pues "se sufre mucho". "El hombre de mi vida no ha sido ninguno, me han sido infiel muchas veces y casi siempre lo he terminado descubriendo por mi cuenta, nunca me lo llegaron a confesar mis parejas", concluyó.