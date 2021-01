Marta Peñate confiesa haber tenido relaciones con Tony Spina en 'Sábado Deluxe'

Este sábado, María Patiño presentó el Deluxe. El programa arrancó con una entrevista a Lola Herrera, la dama del teatro. Después, tuvo lugar un polígrafo a Doña Magdalena (del caso Cantora) y, por último, los colaboradores comentaron el estreno de La isla de las tentaciones 3.

Pero no estuvieron solos en ese cometido, pues contaron para ello con Marta Peñate, de LIDLT2; y con Fani Carbajo, protagonista de la primera edición del reality. En la tertulia, apostaron por quiénes tenían más posibilidades de ser infieles y quiénes no durante la sucesión de episodios, dejando clara la decisión de Mediaset de ignorar las filtraciones que se han producido durante los últimos días, pues no se nombraron y comentaristas de la casa, como Rafa Mora, apostaron porque la pareja formada por Marina y Jesús llegaría intacta a la última hoguera.

No coincidió con esa opinión Marta Peñate, que aseguró que tanto ella como Carbajo quedarían "como monjas" al lado de los participantes de la edición, que habían mostrado una clara predisposición a dejarse llevar desde el primer programa. En lo que se aunaron todos los contertulios fue en apostar por la pareja formada por los gallegos Hugo y Lara, quienes creen que no caerán en la tentación, o no demasiado. Y, desde luego, es la única de las parejas de las que aun no se ha filtrado nada que lleve a entender lo contrario.

"Tuve mi propio 'MyHyV'"

"Ay, se me olvidaba preguntarte una cosa: ¿Tony Spina es tu novio?" Le preguntó después Patiño a una perpleja Peñate. Esta lo negó y aseguró que simplemente era "un cielo" pero, tras mucha insistencia y haciendo honor a su habitual transparencia, terminó por confesar que sí que había tenido relaciones con él.

Se trata de algo que se intuía por las redes después de que ambos compartieran que habían pasado una escapada de fin de semana juntos y de que mostraran, en las historias de Instagram, que disfrutan gran parte de su tiempo de ocio con el otro. Ambos se conocieron cuando el ex de Makoke y Oriana Marzoli empezaba una relación con Mayka, también participante en La isla de las tentaciones 2, quien aún no se ha pronunciado al respecto.

Tras contarlo, Patiño le preguntó, confusa, si no tenía una relación con Dani, uno de los tentadores de la edición. "No, estuve con él, bueno, con todos. Tuve mi propio Mujeres y Hombres y Viceversa al salir de La isla de las tentaciones 2, quería probarlo todo", concluyó.