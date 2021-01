El San Pedro amplía su capacidad a 68 camas UCI y trabaja, por si fuera necesario, en una ampliación hasta 75

Por lo tanto y, con un total de 53 pacientes, el Gobierno de La Rioja ha ampliado hasta 68 las camas destinadas a estos pacientes.

Hay que recordar que hace menos de un año, en marzo de 2020, el complejo hospitalario contaba con 17 UCIs, a las que la pandemia obligó a sumar 15 en el mes de mayo, alcanzando así un total de 32 camas que ya se mantienen de forma permanente en el San Pedro.

En función de la incidencia de la pandemia en nuestra Comunidad Autónoma, Salud ha ido poniendo en marcha su plan de contingencia con el que ha sabido hacer frente a los picos más duros de las anteriores olas, llegando a disponer de 54 camas para pacientes críticos en las últimas semanas.

Pero hoy son 53 los ingresos en la unidad de críticos (45 COVID), por lo que ha sido necesario sumar nuevas camas hasta alcanzar las 68. Además, si fuera necesario, ya se trabaja en la posibilidad de contar con 75 camas para atender a estos pacientes críticos.

En estos momentos son aproximadamente 250 los trabajadores del Hospital San Pedro destinados al complicado trabajo del cuidado de estos pacientes, tanto personal facultativo como de enfermería, auxiliares o celadores.

Para acoger estas nuevas camas, se ha habilitado tanto una zona de reanimación como otra de quirófanos, es por ello que cuanto a las intervenciones quirúrgicas, a día de hoy únicamente ha afectado a la no programación de cirugías no urgentes, no se han suspendido intervenciones y se garantiza, sin duda, la continuidad de las cirugías de carácter urgente u oncológico.