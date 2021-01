PP defiende el trabajo conjunto que ha conllevado la Declaración Institucional de la Diputación en apoyo a Linares

Contreras ha reseñado en un comunicado que desde las filas populares han remarcado que no es una situación nueva la que vive la ciudad, "es un cúmulo de acciones y situaciones que se han dado a lo largo de los años y que ahora con el cierre temporal de la empresa comercial ha supuesto una puntilla". Por ello desde el PP de Jaén han querido que en el texto de la declaración se recogiese que "además esta situación provoca un gran deterioro en el sector comercial y por ello hoy las fuerzas políticas firmantes manifestamos nuestro apoyo no sólo a esta gran empresa del sector, también a otras cadenas comerciales y a los pequeños comercios que se ven afectados también por la crisis y que la ven agravada por la desaparición de un pilar del comercio linarense y de su comarca".

De esta forma los diputados populares firmantes quieren remarcar su apoyo a "todo el comercio y empresas, y además reseñar que no es sólo una situación limitada a Linares, si no que la apuesta debemos realizarla también por los municipios de la comarca que generen grandes sinergias con Linares".

No obstante, "instaremos a los responsables de El Corte Inglés para que se replanteen la reestructuración del centro de Linares para que no se produzca su cierre, dada la situación que está atravesando el municipio; y en el supuesto de que sea imposible paralizar el cierre temporal, instarles a que el mismo tenga la mínima duración posible y cuanto antes el centro comercial pueda retomar su actividad o, en última instancia, que estudien otras posibilidades para que la empresa genere empleo en la ciudad".

Contreras ha manifestado su convencimiento de que "un trabajo conjunto y coordinado, como también hemos recogido en la declaración, de todas las administraciones e instituciones es la única vía para sacar adelante proyectos que generen inversión y que creen empleo". En este sentido el portavoz popular ha recordado que las administraciones están para "incentivar, apostar y apoyar a las empresas, que son las que deben crear empleo y riqueza en Linares y los municipios de la comarca", significando de esta forma que "las administraciones no están para hacer de empresarios, esas experiencias ya hemos vivido en Linares que no van a ninguna parte y ojalá que el dinero invertido en esos experimentos lo hubiesen invertido en otras actuaciones porque quizás hoy no estaríamos en esta situación".

Desde el Partido Popular de Jaén se ha puesto en valor el compromiso de la Junta de Andalucía que "lejos de esconderse y de mirar para otro lado está invirtiendo en la ciudad para mejorar sus infraestructuras". Además Contreras ha trasladado que es "de agradecer la presencia en estos momentos difíciles del presidente Juanma Moreno que ha venido a Linares y ha adquirido compromisos reales y factibles, que son inversiones que pueden ayudar a que las empresas vengan a Linares".

Lejos quedan, ha apostillado, aquellos otros proyectos y promesas de futuro que "se demostró con el tiempo que no eran más que fotos de cara a la galería y promesas en época electoral". Ahora, ha añadido el portavoz de los populares, "lo que pedimos a todas las administraciones es un trabajo conjunto y que se consigan poco a poco empleos y riqueza para Linares y su comarca".