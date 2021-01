Sánchez sopesa mantener a Illa en Sanidad al menos hasta febrero

La semana pasada, el secretario general del PSC, Miquel Iceta, aseguró que el candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, dejaría el Gobierno la semana que viene, antes del inicio el 28 de enero de la campaña para las elecciones catalanas. Sin embargo, la fecha de la cita electoral sigue sin estar clara, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado el decreto para aplazarla al 30 de mayo pero los partidos aún pueden presentar alegaciones hasta el 8 de febrero que podrían llevar al Tribunal a determinar otra cosa.

En este escenario, fuentes de Moncloa apuntan que la decisión de que Illa salga del Ejecutivo para el 28 de enero todavía no está tomada. En caso de que así fuera, el de este martes sería su último Consejo de Ministros pero de momento no está descartada del todo la posibilidad de que el todavía ministro no deje Sanidad hasta que el Tribunal Superior de Justicia resuelva definitivamente sobre la fecha de las elecciones.

Las fuentes indicen en que "puede pasar de todo" sobre la convocatoria electoral y que lo conveniente sería "aguantar al máximo" a Illa dentro del Gobierno, ante la eventualidad de que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vea motivos para postergarlas al 30 de mayo, en cuyo caso el candidato socialista se quedaría fuera del Gobierno y con elecciones a más de tres meses vista.

Las mismas dudas sobre si habrá elecciones en febrero existen dentro del PSOE, donde se esgrime el argumento según el cual Illa podría seguir siendo ministro y al mismo tiempo candidato, al menos durante una parte de la campaña electoral, mientras la fecha se aclara totalmente. Fuentes socialistas señalan que el resto de candidatos con puestos institucionales no va a dimitir por eso niegan que Illa vaya a descuidar su tarea como ministro de Sanidad por ser hacer campaña. En este mismo caso estará, apuntan, el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, candidato de ERC y que también tiene a su espaldas una gran responsabilidad en la gestión de la pandemia en Cataluña.

El PSC confía en el 14F

Mientras tanto, el Gobierno y el PSC confían en que se mantenga la fecha del 14 de febrero y con ello en mente este sábado han dado un lugar especial a Illa en el Comité Federal "semipresencial" que ha celebrado el PSOE en Barcelona.

En una intervención extraordinaria junto a Sánchez e Iceta en tanto que candidato, Illa ha afirmado que "en pocos días empezará la campaña y me volcaré en esta tarea", pero nada ha dicho de si entonces dejará de ser ministro.

Lo que sí hará Illa "en los próximos días" será presentar el equipo de personas que le acompañarán en el proceso para intentar convertirse en presidente de la Generalitat.

Mientras se termina de dilucidar la fecha de las elecciones catalanas, el presidente del Gobierno ha acusado a ERC de buscar "trucos" para alejar la cita electoral. "Es inútil que sigan intentando trucos. Cuando ha llegado la hora, se puede aplazar el cambio pero no se puede impedir el cambio. Y ese cambio en Cataluña tiene nombre y apellidos, se llama Salvador Illa", ha dicho.

"En estos en estos últimos días se ha discutido mucho de fechas en la política catalana", ha añadido sobre la insistencia de los socialistas de mantener los comicios de febrero y los intentos del Govern -respaldados por el resto de partidos- de aplazarlas, hasta el 30 de mayo. "Son lo de menos, lo importante es el respeto a las reglas del juego y que Cataluña se abra a un tiempo nuevo".

Sánchez ha destacado la "generosidad" del secretario general del PSC, Miquel Iceta, por dar un paso atrás para que Illa sea el candidato y este ha respondido asegurando que el ministro es "el presidente que Cataluña merece, que Cataluña necesita".

Candidato al 101%

Illa ha asegurado que, cuando llegue el momento, se volcará "101%" a su tarea de candidato, el mismo porcentaje que desde que fue designado como cabeza de lista del PSC asegura que ha dedicado a ser ministro de Sanidad.

Esta sigue siendo su responsabilidad actual, que ha vuelto a compaginar con un acto de partido convertido en electoral. Ha lanzado un mensaje de "unidad" y ha vuelto a abrir la puerta a pactos con los independentistas al afirmar que no va a "buscar cuentas con nadie" ni "perder ni un minuto en reproches".

"No voy a dedicar todo mi tiempo a lo que podemos hacer los catalanes unidos, sé que la tarea más apasionante que nos aguarda es volver a reencontrarnos, dejar de hablar de unos y otros, levantar entre todos un enorme nosotros".