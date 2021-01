Disuelven seis fiestas en viviendas, dos botellones y sancionan cuatro locales en Alicante

Además, se han impuesto 34 denuncias por incumplir el estado de alarma, sancionado a cuatro establecimientos por estar abiertos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los agentes de la Policía denunciaron durante la tarde a once personas por consumo de alcohol y no llevar las obligatorias mascarillas en dos botellones en el centro de la ciudad. También disolvieron grupos de jóvenes reunidos incumpliendo la medida de no estar más de seis juntos, con 15 actas levantadas.

En las vigilancias itinerantes para el control del toque de queda se denunció a seis personas por incumplir la restricción de movilidad y estar en la vía pública pasadas las 22 horas sin poder justificar sus desplazamientos.

Asimismo, en el dispositivo de la tarde de vigilancia del cierre de los locales de hostelería y restauración y el cumplimiento de aforos y medidas de seguridad, se sancionó a cuatro locales, uno de ellos un locutorio, y otros establecimientos situados uno en la calle Aureliano Ibarra y en la avenida de Alcoy, entre otros.

REINCIDENTES EN LAS FIESTAS

En materia de ruidos por fiestas en viviendas, la Policía Local ha tenido que acudir para disolver seis fiestas en viviendas con quejas de ruidos, que se han saldado con denuncias a los dueños de las viviendas, Varias personas son reincidentes con faltas muy graves por desobediencia.También denunciaron a personas por incumplir el toque de queda.

En concreto, los agentes intervinieron de madrugada en Pintor Antonio Amorós, La Unión, Felipe Herrero Arias, General Espartero, Trafalgar, y en Pintor Astorza y Triay que son reincidentes y se le denuncia también por desobediencia. Además, los agentes levantaron actas a personas por no llevar la obligada mascarillas con sanciones de 100 euros.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha insistido en que "es el momento de demostrar que somos responsables y estamos concienciados que el virus sigue matando a centenares de personas todos los días, no podemos incumplir ninguna de las medidas porque ponemos en riesgo la salud de todos que es lo más importante, por ello pido máxima prevención, protegernos, no celebrar fiestas ni reuniones, y cumplir las medidas de seguridad evitando nuevos brotes en nuestra ciudad".

Junto estas intervenciones, en materia de auxilio ciudadano, los policías durante la noche ayudaron a una persona de avanzada edad, sobre las 00.02 horas, que se había caído en su domicilio. Tras incorporarlo, se comprobó que no necesita asistencia sanitaria.