El plus por trabajar en pandemia no sumará en las oposiciones convocadas para este año, aunque tendrá cobertura legal ya

20M EP

NOTICIA

Los procesos selectivos sanitarios que ya están convocados hasta el momento y cuya previsión es que las pruebas se celebren a lo largo de este 2021 no podrán tener en cuenta en el apartado de méritos el 'plus' por haber prestado servicios en la pandemia que había comprometido en noviembre el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. En todo caso, este 'plus' sí tendrá cobertura legal inmediata y podrá introducirse en las oposiciones que se convoquen una vez entre en vigor la norma que lo sustenta.