Nahia regresa a 'Got Talent' con un mensaje: "Quiero que a los trans nos traten con la dignidad que merecemos"

Este viernes, Nahia Velvet se propuso romper con esa idea de que las segundas partes nunca son buenas con su estelar aparición en Got Talent. Y es que, la joven ya participó en otra ocasión, pero esa vez el miedo le pudo y abandonó, por sus inseguridades, la cola del casting.

No contenta con vencer sus miedos, Nahia se propuso también transmitir al público un mensaje muy importante sobre visibilidad y tolerancia desde su experiencia. "Creo que mi aportación puede servir para que mucha gente abra la mente y nos traten con respecto y la dignidad que merecemos", declaró la concursante,

“No he tenido una vida fácil, he pasado por un cambio de sexo. De pequeña me trataban mal en el colegio, me insultaban y me llamaban maricón. Yo me encerraba en los baños, porque para mí el recreo era horrible. Me diagnosticaron disforia de género, una enfermedad mental y me hicieron creer que estaba enfermeda de la cabeza. Quiero que nos traten con la dignidad que merecemos”, reivindicó.

Después, la artista comenzó su actuación, en la que destacó la dulzura en la voz de la joven. Este fue uno de los motivos por los que, entre los jueces, todo fueran elogios. “Estoy superilusionada y orgullosa de haberlo hecho, ahora me siento la mujer más fuerte del mundo”, expresó la donostiarra. Risto Mejide reflexionó sobre cómo a veces el miedo actúa como fuerza para moverse, y que había personas que se enfrentaban a sus inseguridades y personas que no. "Eres una valiente", le dijo a Nahia.

Pese a obtener solo dos síes, la cantante se mostró agradecida y recibió con una sonrisa las palabras de Edurne, para quien la joven tenía un registro muy especial.