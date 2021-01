Una pareja se casa en el hospital justo antes de que él entre en la UCI

Una pareja británica que ingresó en el hospital en la misma ambulancia y enfermos de Covid-19, pudo casarse momentos antes de que el hombre fuera sedado y sometido a ventilación mecánica.

Tal y como recoge la BBC, Elizabeth Kerr, de 31 años, y Simon O'Brien, de 36, fueron trasladados el pasado 9 de enero al Hospital Universitario de Milton Keynes (Reino Unido) por dificultades respiratorias.

El personal del hospital se reunió para organizar una boda cuando la condición del novio empeoraba.

Los médicos interrumpieron la intubación Simon O'Brien para que la ceremonia pudiera continuar. La pareja ahora se está recuperando en el hospital.

Planes desde junio

Elizabeth Kerr, de profesión enfermera, y Simon O'Brien habían planeado casarse en junio.

Ambos contrajeron la enfermedad y fueron llevados juntos al hospital cuando sus niveles de oxígeno se redujeron peligrosamente.

Fueron colocados en salas separadas, pero cuando la Elizabeth le habló a la enfermera Hannah Cannon sobre sus planes de boda, ésta le preguntó si les gustaría casarse en el hospital.

Elizabeth contó que le dijeron que podría ser su única oportunidad.

El problema es que mientras el personal del hospital estaba obteniendo la licencia de matrimonio, el estado de Simon se deterioró aún más y el 12 de enero fue ingresado en la UCI para que le pusieran ventilación asistida.

Esperaron para intubarlo el tiempo suficiente para que continuara la ceremonia.

La enfermera Cannon dijo: "Con mucho trabajo en equipo pudimos darles una boda, no necesariamente la boda que hubieran planeado inicialmente, pero ciertamente algo positivo, notable y memorable para que ellos realmente lo recuerden".

Poco después de dar el "sí, quiero", Simon fue conectado al ventilador.

La pareja ahora se ha reunido en una habitación de recuperación y pudieron besarse por primera vez desde que se casaron.

"Si no nos hubiéramos tenido el uno al otro y no hubiéramos tenido la oportunidad de casarnos, no creo que los dos estuviéramos aquí ahora", dijo Elizabeth.