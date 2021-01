Teresa Rodríguez soprende con un cambio de look: "Lo peor que te puede pasar es aburrirte de ti misma"

Teresa Rodríguez, presidenta de Adelante Andalucía, ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un cambio de imagen que deja atrás su cabello moreno natural.

"Cambio de look. Lo peor que te puede pasar es aburrirte de ti misma", ha escrito con sentido del humor en la red social.

Su nueva apariencia, en la que Rodríguez ha optado por ponerse mechas rubias y recortarse más el flequillo, ha sido muy aplaudida por los usuarios de la red social. "Me encanta tu nuevo cambio", ha comentado una usuaria.

Asimismo, la dirigente de Adelante Andalucía ha vuelto al Parlamento andaluz tras su permiso de maternidad, un hecho que ha mostrado en otra imagen publicada también este jueves en Instagram.

En esa instantánea, Teresa Rodríguez ha querido visibilizar la conciliación de la vida familiar con una fotografía amamantando a su bebé en el Parlamento. "Vuelvo al parlamento de mi permiso de maternidad. 16 semanas escasísimas y un bebé que se alimenta de mí, a demanda y de forma exclusiva", ha manifestado.

En este sentido, la dirigente ha reivindicado que ella puede hacerlo, "pero me acuerdo de otras compañeras que fueron acribilladas en prensa por hacer lo mismo como Carolina Bescansa". También se ha acordado de "las pequeñas autónomas que no saben lo que es un permiso, de las mamás desempleadas que no podrán buscar curro y cuidar a sus bebés, de las empleadas del sector privado para las que la lactancia será un auténtico decathlon".

Rodríguez ha valorado que "está bien" que aumente el permiso de paternidad, pero se ha preguntado "¿para cuándo aumentar el de maternidad?". "Yo haré mi parte y prepararé reformas legales para la promoción y protección de la lactancia materna y la crianza con apego en Andalucía. Por mí y por todas mis compañeras. ¡Ya estamos de vuelta!", ha dicho.

Respecto al cobro de las dietas durante su permiso, ha aseguro que volverá "a donar los casi 9.000 € que me han ingresado (como a todxs lxs diputadxs) por dietas durante mi permiso de maternidad. Y volveré a intentar cambiar el reglamento sobre dietas del parlamento, porque da vergüenza", ha denunciado.