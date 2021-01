Cómo se identificó el primer virus de la historia y qué ocurrió después

Un virus ha causado en todo el planeta un terremoto sanitario, social, económico e incluso psicológico de primer orden. Pero si el coronavirus es el último gran virus que pone en jaque a la humanidad... ¿cuál fue el primero?

Tal y como recoge la BBC en un reportaje, en el año 1796, el médico británico Edward Jenner, creó la primera vacuna contra una enfermedad vírica: era la viruela. Lo curioso es que hasta un siglo después no se descubriría qué es un virus.

Hasta entonces, los patógenos más pequeños conocidos eran las bacterias, ya que los microscopios no alcanzaban a tamaños menores.

No fue hasta que el asistente de Louis Pasteur, Charles Chamberland, inventó un filtro de porcelana, que hoy en día lleva su nombre. Los poros de la porcelana son más pequeños que las bacterias, por lo que se podían separar.

Posteriormente, el ruso Dmitri Ivanovsky, microbiólogo y botánico, investigó una enfermedad, llamada del mosaico, que afectaba a la planta del tabaco. En 1892 pasó por un filtro de Chamberland una hoja infectada.

Aunque no puso adivinar qué provocaba la enfermedad, sí que descubrió que era filtrable, lo que dio pie a una nueva clasificación de patógenos.

El botánico y microbiólogo neerlandés Martinus Willem Beijerinck bautizó este patógeno como virus, palabra que procede de un término latino que significa "líquido viscoso" o "veneno".

Siguió trabajando Beijerinck en la enfermedad de mosaico de la planta de tabaco y descubrió que la planta seguía siendo contagiosa tras ser filtrada, que el patógeno se autorreplicaba y que se podía difundir por milímetros de gel.

Beijerinck describió el virus como un líquido vivo que contenía una entidad disuelta, no particular y no corpuscular.

El virus del mosaico del tabaco fue el primer virus identificado en la historia, y siguió jugando un papel clave en el desarrollo de la virología.

No fue hasta 1901 cuando se halló el primer virus humano: el de la fiebre amarilla, en Cuba.

En 1931 se inventó el microscopio electrónico y fue entonces cuando los científicos pudieron ver los virus por primera vez. En 1935 se descubrió que no eran líquidos, sino sólidos, y que están hechos de proteínas, en su mayoría.

En los últimos 120 años se han hallado más de 200 virus que afectan a los humanos. Actualmente, se estima que se hallan entre tres y cuatro especies nuevas cada año.