CS exigeix al Consell que vacune "immediatament" a tots els sanitaris "sense excloure a professionals de la privada"

El diputat Fernando Llopis (Cs), a través d'una Proposició No de Llei (PNL), ha reclamat a la Conselleria de Sanitat que "complisca estrictament amb l'estratègia nacional de vacunació, sense discriminar a cap dels professionals inclosos en aquesta primera fase".

En aquest sentit, el parlamentari de la formació taronja ha acusat el tripartit de "portar el seu sectarisme contra la sanitat privada fins a límits insospitats, condemnant als professionals que treballen en hospitals privats o gestionats per una concessionària perquè, per al Consell, sembla ser que són 'sanitaris de segona'".

"Quan ni el Ministeri de Sanitat fa distincions entre els col·lectius inclosos com a grups prioritaris per a rebre la vacuna, el tripartit valencià atempta contra els drets dels sanitaris i sociosanitaris de la privada", ha manifestat Llopis.

El portaveu de Cs en l'àrea de Sanitat s'ha fet així ressò de les reclamacions del Col·legi de Metges d'Alacant, que ja va exigir al Consell "igualtat de condicions" per als sanitaris en el procés de vacunació.

"La col·laboració públic-privada és una eina fonamental per a multiplicar esforços en la prevenció i atenció a malalts de Covid", ha subratllat el diputat, per a qui el tripartit "no entén que està en joc la seguretat sanitària de tota la població".

Entre altres qüestions, la iniciativa parlamentària de Ciutadans també sol·licita al Consell que active tots els recursos disponibles, tant públics com privats, per a reforçar el rastreig, la realització de PCR i per a agilitzar la campanya de vacunació, així com dotar de tots els recursos humans necessaris per a garantir l'atenció psicològica a tots els sanitaris i sociosanitaris que la necessiten.