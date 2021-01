La Comunitat Valenciana suma 8.630 nous casos i 90 morts

La Comunitat Valenciana ha registrat 8.630 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, que situen la xifra total de positius en 244.900 persones. A més, el número de morts ha sigut de 90.

Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 782 a Castelló (25.472 en total), 3.656 a Alacant (82.041 en total) i 4.189 a la província de València (137.343 en total). A més, s'han registrat tres casos sense assignar, per la qual cosa el total ascendeix a 44.

També hi ha hagut 90 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 4.037 persones: 490 a la província de Castelló, 1.399 en la d'Alacant i 2.148 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 4.175 persones ingressades: 381 a la província de Castelló, amb 47 pacients en UCI; 1.652 a la província d'Alacant, 213 d'ells en l'UCI; i 2.142 a la província de València, 317 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 5.468 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta manera, ja són 190.971 persones en la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 20.705 a Castelló, 64.016 a Alacant i 106.165 a València, a més de 85 no assignades.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 61.422 casos actius, la qual cosa suposa un 23,95% del total de positius. Respecte al nombre de proves diagnòstiques, s'han dut a terme 2.499.432, de les quals 2.322.316 correspon a PCR i 177.116 a una altra mena de procediments.

Residències

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 191 residències de majors (16 a la província de Castelló, 61 a la província d'Alacant i 114 a la província de València), 32 centres de diversitat funcional (cinc a la província de Castelló, nou a la província d'Alacant i 18 a la província de València) i 10 centres de menors (un a la província de Castelló, quatre a la província d'Alacant i cinc a la província de València).

Hi ha 91 residents nous positius; 38 treballadors més; i han mort 33 residents. Actualment es troben sota vigilància activa de control sanitari 60 residències en la Comunitat Valenciana: cinc a la província de Castelló, 23 a la província d'Alacant i 32 a la província de València.