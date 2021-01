El PSOE destaca la aprobación de unas cuentas que afrontan la recuperación, modernizan la región y modernizan

Asimismo, ha destacado que la "mayoría" de la Cámara extremeña haya practicado el ejercicio de "poner por encima de todo a la región, a la ciudadanía", lo que "viene a reforzar la idea de que la política es útil", ha señalado en alusión al apoyo de Ciudadanos a las cuentas y a la abstención de Unidas por Extremadura.

Con ello, en rueda de prensa tras la aprobación esta tarde de los PGEx 2021, ha agradecido el trabajo desempeñado por Ciudadanos y por Unidas por Extremadura "por entender que en estos momentos la política estéril, la del ruido no sirve para nada, porque la gente está esperando que estemos trabajando codo por codo para resolver tantos retos a los que nos enfrentamos", mientras que ha reprochado que el PP "ha decidido quedarse solo" al votar en contra de las cuentas autonómicas para 2021.

En este sentido, tras criticar que durante estos días de debate de enmiendas se ha puesto de manifiesto que en el PP "no se habían leído" los presupuestos y que "ha presentado enmiendas de años anteriores que incluso representaban cuestiones que ya estaban resueltas", Lara Garlito ha reprochado que los 'populares' no han querido "trabajar" y han preferido mantener una actitud "tan tóxica, tan hueca, tan inútil y no haya mirado al resto de grupos parlamentarios para darse cuenta de que es el momento de trabajar todas y todos unidos".

LOS PRESUPUESTOS COMO "RESPUESTA SENSATA"

Por otra parte, la portavoz socialista ha recalcado que ante una situación "difícil" de pandemia, en la que "muchas familias están haciendo grandes esfuerzos y la ciudadanía en su conjunto se ve afrontando retos día tras día", los Presupuestos regionales para 2021 aprobados suponen "una gran noticia", porque "los PGEX para la comunidad autónoma en estos momentos que estamos viviendo tan excepcionales son la respuestas más útil, más sensata, es la respuesta a los problemas, a las incertidumbres que están pasando los extremeños".

"Es una buena noticia que Extremadura esté en el objetivo de los grupos parlamentarios de la Asamblea" y que "la mayoría de los grupos parlamentarios hayamos decidido estos días dialogar, consensuar, porque hay muchos puentes, muchos puntos en común que tienen que ver con esa vida y que se ha puesto de manifiesto que puede hacerse", ha recalcado Garlito.

En este punto, ha incidido en que los de 2021 son unos presupuestos regionales "modernizadores, transformadores" y que "miran a los ojos de los ciudadanos, porque siete de cada 10 euros van destinados a políticas sociales, a fortalecer los servicios públicos".

"Se ha demostrado en estos tiempos tan complicados que es el Estado de Bienestar y sus pilares los que están para sostenernos a toda la sociedad", ha concluido.