¿Te vas de WhatsApp? Así puedes salvar tu información antes de dejar la app

Enero ha sido un mes intenso para WhatsApp. La compañía de mensajería se vio envuelta en una fuerte polémica por sus nuevas condiciones de uso, que te obligaban a aceptar sí o sí una política de privacidad que implicaba para algunos países compartir ciertos datos con su empresa madre, Facebook.

De no aceptarlas, no podrías seguir usando la app. Finalmente, debido a las quejas, WhatsApp dio marcha atrás y amplió el plazo de entrada en vigor de estas condiciones, de manera que así, decía la compañía en un comunicado oficial, podría tener más tiempo para explicar a sus usuarios en qué consisten realmente y que estos no se basasen en la desinformación que corría por las redes sociales.

No obstante, este lío hizo que muchos se plantearan cambiar de servicio. De hecho, aplicaciones como Telegram o Signal crecieron exponencialmente.

Puede que tú seas uno de esos que quiere abandonar WhatsApp. Si es así, te recomendamos que te lleves tus cosas contigo. Está bien viajar con la maleta poco cargada, pero puede que en el futuro quieras consultar alguna de las conversaciones que tienes en la plataforma, ya sea por nostalgia o porque te hacen falta para algo.

Te adelantamos que no se puede trasladar las conversaciones de una aplicación a otra, por ejemplo, de WhatsApp a Telegram. Por si te habías hecho ilusiones al respecto. La idea de este texto es servir de guía para que sepas cómo puedes exportar y guardar tus chats en un formato legible.

WhatsApp permite exportar fácilmente los chats, lo malo es que solo deja hacerlo de uno en uno. Lo bueno de ir de conversación en conversación es que puedes obviar aquellas que no te interesen -y que extrañamente sigues teniendo en tu lista de chats...-.

Ojo: recuerda que esto no es una copia de seguridad, algo que normalmente hacen Google Drive en Android y iCloud en iOS. Hablamos de exportar una conversación. Hacer una copia de seguridad si estás abandonando WhatsApp no tiene mucho sentido.

Para exportar una conversación, entra en el chat que quieres guardar. Si estás en Android, toca en los tres puntos en la esquina superior derecha y luego elige ‘Más’ y ‘Exportar chat’.

Si tienes un iPhone, entra en las opciones del chat en particular pulsando en el nombre del contacto y selecciona la opción ‘Exportar chat’.

Te preguntará si quieres incluir los archivos -vídeos, fotos, documentos y demás- y te avisará de que si los incluyes el peso total será mayor. Con lo que decidas, se generará un archivo de carpeta comprimida que podrás guardar en Dropbox, Google Drive u otro servicio de almacenamiento en la nube, por ejemplo, o enviártelo en un correo.

