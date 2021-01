La 'tasa Google' impulsada por Montero empieza a dañar a las pymes: Amazon sube el 3% las tarifas a sus vendedores

Amazon ha informado a los fabricantes externos que venden a través de su web de que elevará un 3% sus tarifas para compensar los beneficios que perderá por la conocida como tasa Google, el impuesto que entró en vigor hace unos días y que grava a empresas dedicadas a la publicidad online, intermediación online o venta de datos con ingresos superiores a los 750 millones de euros en todo el mundo y a los tres millones en España.

Tal y como adelantó El Confidencial y ha podido confirmar este diario, la compañía dirigida por Jeff Bezos incrementará las tarifas que actualmente cobra a las empresas externas que venden en su plataforma el mismo porcentaje, el 3%, que supone el impuesto. Así se lo ha comunicado a través de un mensaje por escrito en el que Amazon ejemplifica que, para un producto que se venda por 100 euros y por el que la multinacional cobre una comisión actualmente del 15%, ese porcentaje escalará al 15,45%.

"La tarifa por referencia a partir del 1 de abril de 2021 será del 15,45% y la tarifa por referencia que pagarás por ese producto será de 15,45 € (calculada a partir del 15,45% de 100 €)", señala en su mensaje la compañía. Fuentes cercanas a Amazon matizan, no obstante, que no siempre la tarifa que se cobra es la misma, por lo que el incremento del 3% de la misma repercutirá en diferente medida según la empresa. Estas mismas fuentes insisten, además, en que también a las grandes compañías que venden a través de Amazon (y no solo a las en torno a 9.000 pymes que lo hacen) se les subirá la tarifa.

“Como muchos otros, hemos instado al Gobierno a buscar una solución global sobre la tributación de la economía digital al nivel de la OCDE en lugar de imponer impuestos unilaterales, para que las reglas sean consistentes en todos los países y más claras y justas para las empresas. Como hemos indicado anteriormente, la forma con la que el Gobierno ha diseñado el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales afectará directamente a las empresas que utilizan nuestros servicios", sostiene Amazon a través de un comunicado.

El aumento de las tarifas se pondrá en marcha a partir de abril, cuando está previsto que ya estén aprobados todos los reglamentos del impuesto y este comience a recaudar de manera efectiva. No es el primer país donde esto ocurre: en lugares como Francia o Italia, la aprobación de un impuesto similar a la tasa Google fue respondida por Amazon en los mismos términos, recuerdan fuentes próximas a la empresa.

El carácter de esta tasa es fuertemente simbólico, ya que las propias estimaciones del Gobierno plantean que sirva para ingresar 968 millones de euros, una cifra que no alcanza ni al 1% del total de ingresos que tiene el Estado anualmente por la vía fiscal. El Ejecutivo, no obstante, siempre ha matizado que espera que se aceleren pronto las negociaciones para implantar una tasa Google a nivel internacional y así evitar que el mantenimiento de este impuesto perjudique a España.