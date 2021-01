Otros vídeos sexuales de famosas y famosos que acabaron siendo filtrados

Nunca deberían haber visto la luz, pero lo cierto es que acabaron siendo de dominio público y probablemente, nunca acaben de salir nunca de lo más profundo de Internet. Hablamos de los vídeos sexuales de personajes conocidos, famosos y famosas que acabaron siendo expuestos.

El último caso acaba de ocurrir, con la filtración en Twitter de un breve vídeo en el que podía verse a Marina e Isaac, participantes de La isla de las tentaciones, manteniendo relaciones sexuales dentro del formato de Telecinco.

Pamela Anderson

Uno de los vídeos sexuales más míticos de todos los tiempos fue el de Pamela Anderson. La actriz de Los vigilantes de la playa y su entonces marido, Tommy Lee se casaron en 1995, después de un noviazgo de cuatro días.

Pocos días después salió a la luz un vídeo sexual de su luna de miel y la pareja inició una batalla legal contra Internet Entertainment Group, un portal para adultos que lo difundió. Se calcula que ese vídeo produjo unos 63 millones de euros de beneficios. Ahora, se está preparando una miniserie de ocho capítulos de la productora Hulu que recreará esa historia.

Paris Hilton

La que es considerada una de las herederas del imperio Hilton, Paris Hilton, se vio en 2004 salpicada por la filtración de imágenes sexuales en las que aparecía practicando sexo con su entonces novio Rick Salomon. Por entonces, Paris Hilton era ya una persona conocida gracias al reality show que protagonizaba junto a Nicole Richie, llamado The Simple Life.

"Fue como si me hubiesen violado. Sentí como si hubiese perdido parte de mi alma y por eso la gente me hablaba de una forma tan mezquina y cruel. Me quise morir en muchas ocasiones. No quería seguir viviendo", dijo Hilton en el documental de Netflix The American Meme (2018).

Kim Kardashian

Kim Kardashian se hizo mundialmente famosa por la filtración de imágenes sexuales en las que compartía pasión con su exnovio, el rapero Ray J. La cinta se grabó en 2003, pero se filtró a internet en 2006. Se convirtió en el vídeo porno más visto de la historia por entonces, superando los 100 millones de visitas.

En su reality show, en el que se ve el día a día de Kim y de su familia, Keeping Up With the Kardashians, llegó a confesar que estaba drogada cuando lo grababa. "La primera vez que consumí éxtasis me casé, la volví a tomar y grabé un video teniendo sexo", dijo.

Hulk Hogan

Hulk Hogan, campeón mundial de lucha libre, también tuvo que soportar como un sex tape suyo salía a la luz. Y no era cualquier vídeo. En las imágenes se veía a Hogan manteniendo relaciones sexuales con la esposa de un amigo suyo.

El vídeo lo publicó en 2012 un portal de noticias, Gawker, que se fue a la quiebra tras la demanda que les interpuso el luchador, pues se sentenció que Gawker Media pagara 31 millones de dólares a Hulk Hogan como compensación.

Olvido Hormigos

Olvido Hormigos era, hasta 2012 sólo una concejala del partido socialista en el pueblo toledano de Los Yébenes. Pero fue entonces cuando se difundió un vídeo en el que aparecía masturbándose, que ella misma había enviado a un jugador de fútbol con el que mantenía un romance y que salió indemne judicialmente tras ser considerado sospechoso de haberlo difundido.

Tal fue el calado del escándalo que Olvido Hormigos se convirtió en una famosa colaboradora de televisión e incluso llegó a cambiarse el Código Penal español, que hasta entonces sólo castigaba la difusión de imágenes íntimas si estas habían sido robadas. Desde entonces también es punible la difusión no autorizada de imágenes íntimas, aunque se hayan obtenido de forma lícita.