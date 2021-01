Unos 200 trabajadores de Endesa, Gamesa y Alu Ibérica exigen a Estado y Xunta evitar un "desierto industrial" en Galicia

"Es una destrucción masiva de empleo en la industria", ha denunciado el secretario xeral de Industria de Comisiones Obreras, Víctor Ledo, a los medios antes de la protesta. El cierre de Gamesa, en As Somozas, supondrá el "despido inminente" de 215 trabajadores indefinidos, explicó, sumados a los numerosos del cierre de la central térmica de Endesa, en As Pontes.

Los trabajadores marcharon, cortando el tráfico durante unos minutos en el centro de la ciudad, desde la Delegación del Gobierno en Galicia hasta la Subdelegación en A Coruña, donde se reunieron con la responsable estatal.

Las centrales criticaron que el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, no les recibiera, tal como, dicen, habían pactado, "por motivos de agenda".

"Las multinacionales están haciendo lo que quieren y no cumpliendo los compromisos de potenciación de energías renovables", ha criticado Ledo, que considera que la transición energética debe ser "justa" y con un objetivo: "El mantenimiento de los puestos de trabajo en las comarcas donde están sustentadas".

El representante de CC.OO. apuntó que, teniendo en cuenta las declaraciones públicas del Gobierno central, hay "sintonía" con las reclamaciones de los sindicatos, por eso exigen que haya una "estrategia de ir todos juntos" para conseguir "doblar el pulso a estas empresas".

PROYECTOS

Los sindicatos piden al Gobierno central que "intervenga" en la "deslocalización pura" que pretende Gamesa y que, en caso del cierre de la planta, "se excluya a esta empresa de cualquier proyecto y deje de operar en nuestro país".

En el caso de Endesa, solicitan que, si pretende tener "proyectos de renovables", garantice el empleo de la central térmica.

El secretario nacional de CIG Industria, Xoán Xosé Bouzas, señaló el "desinterés" de las administraciones por los cierres y reclamó que se "pongan sobre la mesa" los proyectos para la transición energética. "Quedan menos de cien días para enviarlos a Europa y en estos momentos no se conocen las alternativas del Gobierno ni de la Xunta", urgió.

"No podemos permitir que en un territorio como As Pontes y en nuestro país se pierdan más puestos de trabajo. El desierto económico e industrial que queda es terrible", añadió el representante de la CIG, que pidió una demora en el plan para As Pontes para que no esté "totalmente cerrado en junio".

Por su parte, el secretario general de UGT-Fica en Galicia, Javier Carreiros, exigió el mantenimiento de la planta de Gamesa en Galicia por dedicarse a energías renovables: "No se entiende que la única fábrica de palas que hay en España se deslocalice a Portugal".