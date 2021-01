Giner exige a Ribó que defina los usos de La Roqueta y acometa la urbanización de su entorno

Además, ha pedido que se urbanice su entorno, algo que "los valencianos llevan muchos años demandando la rehabilitación y un uso definido para ese inmueble protegido, que compró hace años el Ayuntamiento de Valencia".

"Exigimos a Ribó desbloquear la parálisis en la que mantiene al edifico" y ha recordado que "los vecinos y el colectivo vicentino reivindica su uso cultural", ha agregado. "Los vicentinos han pedido un espacio para rememorar al patrón, Ribó lleva años con el compromiso de dárselo, pero vemos que nunca llega. Es hora de acabar con esta situación", ha incidido el portavoz naranja.

Giner ha esperado que "la confrontación política entre Compromís y el PSOE no sea el motivo para demorar la definición de los usos", ha lamentado".

Por otra parte, el concejal Narciso Estellés ha vuelto a exigir al consistorio valenciano que "no consienta aparcar delante de la fachada del edificio de La Roqueta, como se viene haciendo desde septiembre, incumpliendo la Ley de Patrimonio, donde se prohíbe expresamente aparcar delante de inmuebles protegidos como está sucediendo también en Las Atarazanas".

"Hemos presentado nuevamente una pregunta a la Comisión de Desarrollo y Renovación Urbana preguntando por qué se incumple la ley", ha explicado Estellés, quien ha alertado de que "no es la primera vez que hacemos esa pregunta a la delegación y nos contestaron que en ese lugar no se aparca si no que existe un carril de circulación".

Para Estellés, con esa respuesta "vemos que no se han pasado por la calle San Vicente, donde está el inmueble o lo consienten". "El Ayuntamiento debe dar soluciones de aparcamiento a los vecinos, pero existen formas más oportunas de hacerlo, no en la puerta de nuestro patrimonio", ha lamentado.