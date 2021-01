Detectado un brote con 50 contagios entre trabajadores y residentes de la residencia de mayores de Mahora

En un comunicado, que ha adelantado El Digital de Albacete, el alcalde espera a todos los contagiados una pronta recuperación y a los "grandes profesionales" de la residencia todo su ánimo y reconocimiento.

"Son ya muchos meses los que vengo pidiéndoos de forma reiterada responsabilidad y prudencia pero hoy más que nunca os ruego interioricemos bien una idea: Solo nosotros podemos protegernos. Por ello os ruego encarecidamente, seamos responsables y nos confinemos de forma voluntaria en casa", dice el alcalde a los vecinos.

En el comunicado, señala que solo de esta forma se podrá frenar el aumento de contagios. "No bajemos la guardia ni un segundo y extrememos las medidas de seguridad", apunta, para transmitir un menaje de tranquilidad sin olvidar las recomendaciones indicadas.

Por ello, ha recordado a los vecinos que ante la mínima duda se pongan en contacto con el consultorio médico o centro de salud, y si tienen algún síntoma compatible con la COVID-19 se pongan en contacto con el consultorio médico local.

"Si creéis que habéis estado en contacto directo con algún positivo, quedaos en casa y no recibáis visitas, y comunicarlo a los sanitarios y si visitáis a padres o abuelos no os quitéis la mascarilla, no beses ni abraces, ya habrá tiempo para ello", añade.

En sus indicaciones, el regidor señala que lo importante ante un contacto, no es que se haga una PCR sino que lo fundamental es aislarse y que se comunique a los sanitarios.

Mascarilla en todo momento, hidrogel al entrar y salir de algún sitio, distanciamiento social y aislamiento si se piensa que se ha estado en contacto con algún positivo es otra de las recomendaciones del alcalde.

"Por favor, pensemos en todos los sanitarios que trabajan con una enorme presión, en todos los agricultores que siguen desinfectando nuestro pueblo, las mujeres que se dejaron la vista cosiendo mascarillas y otros EPIs, los voluntarios de protección civil y cruz roja, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, todos ellos trabajan para protegernos", añade Martínez.

Asimismo, ha rogado a todo el mundo que eviten hacer especulaciones, "que ya tenemos bastante y podemos hacer mucho daño". "Desde el ayuntamiento seguiremos trabajando en la medida de nuestras posibilidades para proteger a nuestro pueblo, pero esto es tarea de todos. Ánimo y salud para todos", concluye.