Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra limita la implantación de locales de apuestas en las zonas residenciales

En el pleno de este jueves la Corporación, "sensibilizada con esta problemática", ha avanzado en este proyecto con la modificación puntual del ordenamiento urbano recogido en el PGOU para la regulación de la implantación de estos establecimientos de juego que alcanza su aprobación provisional con los votos a favor de todos los grupos exceptuando la abstención de Vox. En pocos meses, con la validación de la Junta de Andalucía, finalizará su proceso administrativo con la aprobación definitiva.

Como medida principal se prohíbe la instalación de casas de apuestas a una distancia menor de 500 metros de cualquier suelo destinado a equipamiento escolar, deportivo o sociocultural. Esta última clasificación incluye edificios como bibliotecas, casa de la cultura, distritos o centros cívicos, entre otros. En la práctica, la medida impide la implantación de este tipo de establecimientos en las zonas residenciales de la localidad. Los establecimientos de juegos quedarían limitados en su ubicación a las zonas industriales o comerciales.

Esta propuesta, sobre la que existe la correspondiente competencia y jurisprudencia necesaria, continúa las medidas de control del Ayuntamiento ante los juegos con apuestas. Ya desde abril de 2019 existía una moratoria que no permite la instalación de nuevos negocios de este tipo en zonas residenciales.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha resaltado la preocupación de la Corporación ante el crecimiento exponencial en los últimos años de los salones de juegos, máquinas y los spots en medios de comunicación, que incitan a realizar apuestas y usan imágenes de personas famosas o deportistas generando una falsa expectativa de dinero rápido que influye especialmente a personas más vulnerables, con rentas más bajas o con menos experiencia como la juventud.

Por ello, ha explicado "se está utilizando esta herramienta de planeamiento para preservar especialmente los espacios frecuentados por la infancia, adolescencia y juventud, y posibilitar una mejor convivencia vecinal para la población en general".

El juego patológico es un trastorno que figura entre las adicciones de tipo comportamental llevando a una pérdida del control que puede generar graves consecuencias para las personas, desde las académicas o laborales, a económicas, sociales o legales y, en la actualidad, están proliferando las apuestas deportivas, o de otro carácter como póker, casinos o bingo que llaman la atención especialmente de la juventud.

Ante este problema de salud pública, además desde el Ayuntamiento, según ha especificado la responsable municipal de Servicios Sociales y Salud, Virginial Gil, también se está potenciando la formación actualizada del personal de atención a adicciones para esta circunstancia específica. Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento se aborda este problema con medidas de concienciación y formación enfocadas sobre todo a los más jóvenes.

Por su parte, el portavoz del Equipo de Gobierno y delegado de Urbanismo, Jesús Mora, ha explicado que los locales de juego no son un equipamiento sociocultural sino una actividad puramente mercantil para la que existen en la ciudad cuatro únicas licencias anteriores a las que no puede afectar esta reglamentación. No obstante, como actividades económicas sí existen otros suelos de uso terciario más alejados de las zonas residenciales donde se pueden implantar.

Las apuestas y adicciones al juego no son problema propio de la localidad, dado que se trata de una circunstancia de la actualidad, pero sí se encuentra entre las responsabilidades municipales la de proteger a la ciudadanía, en la medida de lo posible, ante las problemáticas sociales.