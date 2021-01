El PSOE pide que el plan de recuperación de Málaga "no olvide a las personas"

20M EP

NOTICIA

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que el plan de recuperación de Málaga "no se olvide de las personas", porque el documento "que debería ser la hoja de ruta para sacar a la ciudad de la crisis, es un análisis DAFO de hace tres meses que no se ajusta a la realidad actual, sus propuestas no son propias del Ayuntamiento de Málaga porque se han copiado de otras administraciones y no tiene ningún tipo de consenso".