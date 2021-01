Se busca: digital, analítico y en constante formación

Según datos del Observatorio de la Publicidad en España 2020, 111.600 profesionales se dedican a la publicidad en nuestro país, un sector donde, en este último año (pandemia mediante), se ha acentuado la importancia de lo digital y la proliferación de nuevos perfiles. "Los puestos de performance marketing, analítica y data son los más buscados ahora mismo", apunta Miriam López, CEO de The Valley Talent, headhunter especializada en perfiles digitales y tecnológicos, de middle management y alta dirección. "Y están muy cotizados, porque han surgido a raíz de la transformación digital", que la COVID-19 ha acelerado muchísimo.

"Lo que muchos planes estratégicos de empresas contemplaban para dentro de tres o cuatro años se ha adelantado.Todas aquellas que no habían trabajado su marketing digital, que no habían explorado nuevos canales de venta o no contaban con plataformas de data y customer experience, ya lo están haciendo, y para ello necesitan profesionales», añade.

Tanto en la publicidad como en el campo de la comunicación, los perfiles profesionales se encuentran en plena transición y, si bien lo digital gana peso, el entorno tradicional sigue estando presente. "Muchos son nativos digitales, pero hay otro perfil que ha conocido los modelos más tradicionales y ahora se ha empapado en lo digital, lo que ofrece una visión mucho más global y aúna lo mejor de los dos modelos", señala López.

Visión global

No dejar de formarse nunca es uno de los aspectos más repetidos en lo que a cuestiones y perspectivas laborales se refiere, premisa con la que coincide la headhunter. "Puedes estudiar cualquier grado, desde Humanidades a una carrera más técnica, pero lo importante es ir especializándote en otras áreas", dice. La fórmula de grado y máster ya no es suficiente: "La formación debe ser constante, porque lo digital no deja de evolucionar y porque formarse permite un mayor conocimiento global", apunta López.

Un entendimiento amplio de negocio es otra de las habilidades más valoradas en los nuevos profesionales, ya que las nuevas metodologías de empresa están apostando por modelos menos jerárquicos, en los que acortar tiempo y ganar eficiencia en los procesos.

"Los profesionales deben ser más transversales, saber trabajar con otras áreas y entender que su labor tiene relación con la de otros departamentos. Un profesional del marketing, por ejemplo, tiene que estar familiarizado con la estadística, con la inteligencia artificial y el IOT (Internet of Things) e incluso aportar soluciones al modelo de negocio", explica.

A este aspecto se suma el factor de la innovación, "con perfiles más inquietos y proactivos, con equipos de trabajo que son capaces de anticiparse, pensar a medio plazo y crear nuevos productos", concluye.