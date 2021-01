Oltra dice que no se están poniendo primeras dosis por la reducción de envío de Pfizer y que "faltan" para las segundas

Así se ha pronunciado Oltra este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que se ha referido al auto de un juzgado de Alicante que obliga a Sanidad a que vacune contra la covid a los médicos de la sanidad privada en la provincia en igualdad de condiciones y tiempos que los de la pública. En este sentido, ha defendido que "aquí se pueden hacer cautelarísimas y cautelarisísimas, que de donde no hay no se puede sacar".

Oltra ha defendido que los sanitarios de la privada están en el plan de vacunación y que recibirán la dosis "cuando les toque", pero ha defendido que "aún quedan residentes que no están vacunados, y van por delante". "Si no hay vacunas, no se pueden poner", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que pidieron al Ministerio que se redistribuyeran las vacunas porque "no tiene sentido que haya comunidades con las dosis en la nevera y nosotros no lleguemos a la segunda".

"Cada uno se vacunará cuando le toque y cuando haya vacunas, de donde no hay no se puede administrar", ha añadido, al tiempo que ha esperado que "entren otras vacunas con más fuerza" ya que la Generalitat "más rápido no puede ir": "Todo lo que teníamos lo hemos puesto", ha agregado.