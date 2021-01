El PP pide a Puig el cese del responsable de vacunación por sus "continuas chapuzas y falta de previsión"

El portavoz popular ha pedido responsabilidades políticas a Puig "ante la falta de organización, previsión e irresponsabilidad con la vacunación en la Comunitat Valenciana desde el primer día". "No puede ser que se hayan puesto vacunas a más de 150 personas según el presidente, que seguro que son más, porque estamos conociendo familiares, exsanitarios jubilados, gente que no tenían que haber recibido las vacunas en este primer plan por no estar en los grupos de riesgo ni en los protocolos, y no suceda nada".

Para Zaplana, "si es uno o dos quienes se cuelan es su responsabilidad, pero cuando hay tanta gente, se demuestra que la gestión de la Conselleria es nefasta". A su juicio, Puig debe asumir las responsabilidades y cesar a la persona responsable de la administración de vacunas.

"Debe ser cesado, primero, por esta administración irregular de vacunas a personas no adecuadas; segundo, por el veto a los sanitarios de la sanidad privada por sectarismo hasta el extremo que un juzgado de Alicante ha obligado a establecer la vacunación a todos los sanitarios tanto públicos como privados; y, tercero, por la falta de previsión al quedarnos sin vacunas y peligrar la segunda dosis", ha indicado.

Al respecto, el diputado popular ha afirmado que "la falta de previsión de Sanidad ha provocado que en estos momentos nos encontramos con que no tenemos jeringuillas adecuadas y tampoco tenemos vacunas. Las personas que han recibido la primera dosis, temen que la segunda se establezcan en unos límites que no puedan llegar a tiempo de suministrársela. No tenían ningún plan".

Zaplana ha indicado que "la chapuza es tan grande en esta gestión que los responsables deben ser cesados de inmediato". "No puede ser que la secretaria autonómica de Sanidad y su directora general, ambas de Compromís, vayan a hacerse fotos cuando llegan las vacunas como si fuera la Copa del Mundo y luego en la gestión se esconden como avestruces sin dar explicaciones claras de qué está pasando con las vacunas", ha apostillado.