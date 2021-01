Javier Agüera imparte la charla 'Cómo prevenir la resaca (digital) antes de salir (al mundo real)' de Fundación Ibercaja.

Esta actividad también forma parte de un proyecto educativo de Fundación Ibercaja y Fundación Princesa de Girona. El responsable de Emprendimiento y Empresa de Fundación Ibercaja, Alberto Pérez, ha presentado al ponente como "un buen ejemplo de la nueva generación de jóvenes inquietos que son una referencia en cuanto valores sociales y comportamiento ético".

Según Javier Agüera, "nos enseñan de manera equivocada que la frustración está mal" y "no nos frustramos porque tenemos al lado el móvil y podemos enviar mensajes o interactuar en las redes sociales".

El ingeniero ha considerado que es "extremadamente difícil estimar cuánto tiempo pasamos ante un dispositivo. Piensas que pasas una hora y pasas tres". En este sentido, Agüeras ha informado de que en Estados Unidos, los jóvenes de entre 16 y 18 años pasan siete horas al día en las redes sociales y que "en España es parecido".

A su juicio, "reaprender a frustrarse es también el mejor antídoto contra las redes sociales, y la manera de aprender a decir no cuando queremos decir no y a decir sí cuando queremos decir sí". Agüeras ha dedicado toda su carrera a "hacer que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés".

MARKETING Y EL CEREBRO

También ha afirmado que los seres humanos son tan libres como el cerebro les permite y que la libertad está limitada por "el simple hecho de ser un ser humano". "Merece la pena conocer nuestro cerebro porque las empresas lo conocen", ha añadido, al tiempo que ha puesto varios ejemplos de cómo el marketing aprovecha los mecanismos del cerebro.

"Las imágenes que tenemos en la cabeza nos atan mucho más que las que no tenemos en la cabeza. Es más fácil optar por alguien con quien exista un mínimo de familiaridad". Otro mecanismo del cerebro que aprovecha el marketing, según Agüera, es la aversión a la pérdida que tiene el ser humano.

"Pensamos que somos dueños de nuestras decisiones, pero no somos libres. Somos menos racionales de lo que pensamos -ha dicho Agüera- y este fenómeno científico es la base del marketing".

Mediante juegos y retos el ponente mostrado la importancia de la creatividad y su papel para resolver algunos problemas. "Para tener creatividad hace falta tener curiosidad", ha sostenido, ya que es "la clave que permite ser más empático, más creativo y crear soluciones fuera de lo que se espera".

"Hay que tener la mente abierta para ver las oportunidades que tenemos", ha apostillado porque "los mayores enemigos de la curiosidad son la experiencia y la vergüenza".

Según Agüera, se pierde la curiosidad al hacerse mayor, ya que las personas "dejan de guiarse por su voz y se guían por otras voces que las limitan". "Toda la colección de voces que tenemos en la cabeza no somos nosotros, y tenemos la capacidad de silenciarlas", ha señalado.

El ingeniero ha ofrecido dos herramientas para cambiar: la mente de principiante, empezar de cero todos los días y asumir que se haga lo que se haga debe realizarse como si fuese el primer día que se practica, y los hábitos atómicos. "Los seres humanos no funcionamos por objetivos sino por hábitos. Poquito a poco. El primer pasito es lo que te mete en un hábito".

JAVIER AGÜERA

Javier Agüera se gradúa en Ingeniería Telemática por la Universidad Pontificia de Comillas. Completa sus estudios con una estancia en la Universidad de Santa Clara, en Estados Unidos, donde realiza su proyecto de fin de grado, junto al NASA Ames Research Park.

Reconocido como Innovador Menor de 35 años en España por MIT Technology Review (2011), ha sido Forbes 30 Under 30 Global (2016) de Europa y de España (2018).*Además, en 2012 recibe el Premio Fundación Princesa de Girona en la categoría Empresa.

CICLO

El ciclo 'Referentes de la Fundación Princesa de Girona' se dirige a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato y a universitarios y emprendedores. Tiene como objetivo la orientación vocacional y profesional de los jóvenes.

De este modo, destacados premiados de las diferentes categorías de este galardón comparten sus experiencias y abordan temas críticos y de actualidad en sus intervenciones. Sostenibilidad energética, ciencia aplicada e investigación, cambio social y solidaridad, emprendimiento o la cultura como herramienta de cambio, son algunos de los logros de estos jóvenes y de los proyectos que lideran.

El ciclo, que comenzó el 22 de octubre de 2020 y finalizará el 20 de mayo, se emite los jueves, a partir de las 19.00 horas. Mohamed El Amrani, Premio FPdGi Social 2014; Alberto Enciso Carrasco, Premio FPdGi Investigación Científica 2014, y Maria Jammal, Premio FPdGi Internacional 2019 han protagonizado las primeras citas de esta iniciativa.

Tras la ponencia de Javier Agüera, Premio FPdGi Empresa 2012, la actividad continuará con las charlas que conducirán Juan Zamora, Premio FPdGi Artes y Letras 2017; José Miguel Bermúdez, Premio FPdGi Empresa 2018; María Escudero Escribano, Premio FPdGi Investigación Científica 2018; Ignasi Belda, Premio FPdGi Empresa 2014, Andrés Salado Egea, Premio FPdGi Artes y Letras 2016; Felipe Campos Rubio, Premio FPdGi Social 2013, y Sergio Álvarez Leiva, Premio FPdGi Empresa 2016.

Fundación Ibercaja forma parte del patronato de Fundación Princesa de Girona desde sus inicios en el año 2009, y colabora en diferentes actividades. La educación y el emprendimiento, en especial entre los más jóvenes, son dos líneas estratégicas de trabajo para ambas Fundaciones.