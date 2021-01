La Generalitat adquireix 4 milions de xeringues per a garantir l'administració de sis dosis de vacuna de Pfizer

La Generalitat Valenciana ha adquirit quatre milions de xeringues per a administrar sis dosis per vial de les vacunes de Pfizer-BioNTec. En concret, la setmana passada es va fer la comanda d'aquestes xeringues d'un mil·lilitre, les adequades per a aprofitar les sis dosis.

Aquest dilluns es van rebre les primeres 10.000 que ja estan repartides entre els departaments de salut i el centre logístic de Fira València. A més, dilluns que ve, dia 25, arribarà un lot d'un milió i el mes de febrer es rebran els 3 milions restants.

Des que l'Agència Europea del Medicament va autoritzar l'ús de sis dosis per vial, el passat 8 de gener, la Comunitat Valenciana ha anat generalitzant aquest major aprofitament dels vials.

"Gràcies a això i al gran esforç logístic i organitzatiu dels professionals sanitaris assistencials i de salut pública, la Comunitat Valenciana està al capdavant en vacunació d'Espanya", han apuntat des del Consell.

Abans dels problemes de producció de Pfizer, la Comunitat era la primera comunitat amb més vacunes administrades respecte a les rebudes. En aquests moments és la tercera a causa dels ajustos que s'han hagut de fer obligats per la reducció de lliuraments de l'empresa farmacèutica.

En tot cas, després de l'incident amb Pfizer, els tècnics de Salut Pública han reprogramat el calendari de vacunació per a, en primer lloc, garantir que s'administre la segona dosi a totes les persones que han rebut la primera. I, en segon lloc, recuperar com més prompte millor la programació inicial i, alhora que s'administra la segona dosi en residències, poder continuar augmentant la vacunació en el personal sanitari amb el ritme de les últimes setmanes.