Ana Rosa defiende a Cristina Cifuentes y pide que se respete la presunción de inocencia: "Todavía no hay sentencia"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha sentado en el banquillo para declara en el juicio por la falsificación del acta del Trabajo de Finde Máster de Derecho Público del Estado Autonómico del Instituto de Derecho Público de la Universidad Juan Carlos de Madrid. La ex dirigente ha asegurado este viernes que los trabajos referentes a este curso los enviaba directamente en papel al catedrático Enrique Álvarez Conde.

Cifuentes ha reconocido ante la jueza que instruye la causa que no ha encontrado ninguna una copia de los trabajos, ya que "no tenía ningún interés" en guardarlos. No obstante, la expresidenta ha aclarado que tampoco guardaba una copia del resto de trabajos entregados en el resto de su vida académica y que con los del máster cursado en 2012 no hizo una excepción.

Este viernes, El programa de Ana Rosa ha informado sobre la última hora de la cita judicial y los colaboradores han sido especialmente duros con la ex dirigente madrileña. La más crítica ha sido Esther Palomera, periodista de eldiario.es, que ha arremetido contra la expresidenta por la petición de cinco años de prisión para dos de sus compañeros, Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, por sacar esta información.

Palomera se ha alegrado públicamente por sus compañeros que fueron absueltos este jueves. "Ella se jactó en un vídeo absolutamente delirante, reprochable, ridículo y, se convirtió en una caricatura de sí misma, que iba a seguir en la Comunidad de Madrid y yo creo que los hechos están bastante claros, después de conocer los testimonios", ha comentado la periodista.

Al otro lado de la mesa, Isabel San Sebastián se ha unido a la crítica de su compañera de debate y ha aprovechado para lanzar un dardo a algún otro represente político: "Que el rasero sea el mismo para todos, que se acaben los privilegios y que no se pueda falsificar un máster y tampoco una tesis doctoral".

La presentadoraAna Rosa Quintana ha salido en defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y ha pedido que se respete su presunción de inocencia. "Oye, que hoy está declarando, pero todavía no hay sentencia, ¿eh? Vamos a esperar a ver qué dice la sentencia cuando la haya", ha terminado la comunicadora de Mediaset.