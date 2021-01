Menys de 200 persones s'haurien vacunat "indegudament" en la Comunitat Valenciana, segons Puig

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que s'està investigant el nombre de persones que s'haurien vacunat indegudament en la Comunitat Valenciana, cosa que ha xifrat en "menys de 200" i que no rebran la segona dosi, segons va confirmar el propi president aquest dijous.

Puig ha donat aquesta xifra en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser, on ha defensat que "estem parlant d'un percentatge mínim", però ha declarat: "Jo crec que no podem anar de la teoria de la picardia a la del desaprofitament. És veritat que probablement alguna gent ha actuat per ingenuïtat o mala fe. Però en aquest moment en el qual cal consolidar la credibilitat del procés de vacunació, no podem estar amb aquestes coses".

Així, per a Puig, "uns quants no produiran la immunitat requerida". El president ha considerat que la decisió de no administrar-los la segona dosi "és una qüestió ètica" i que "a més, no es desaprofitarà perquè anirà a una persona que ho necessite, segons l'estratègia del Ministeri de Sanitat".

"No sé la casuística de cada persona. No es tracta de fer una caça de bruixes generalitzada. Estic convençut que la immensa majoria no ha actuat de mala fe, però no podem deixar escletxes davant una situació que genera intranquil·litat. La prioritat és els qui tenen més vulnerabilitat, les residències, els sanitaris, ells són el nostre escut. I després les persones majors, els ho devem, són qui més han patit", ha agregat.

El cap de l'executiu valencià ha admés que "probablement s'hauria d'haver articulat millor", encara que ha argumentat que la vacunació en la Comunitat Valenciana s'ha dut a terme "de manera molt potent", i s'ha fet un esforç "enorme". Segons les dades del Ministeri d'aquest dijous, la Comunitat Valenciana ha administrat més del 90% de les dosis.