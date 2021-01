El Consejo de Mayores pide a administraciones y entidades que fomenten la atención personal para evitar brecha digital

Así se han expresado este viernes Saturnino Álvarez y Ángel de Jaime Baró, miembros del Consejo de Mayores, quienes han agradecido la disposición del Ayuntamiento de Logroño para "ser altavoz de sus demandas".

Durante su intervención, Álvarez ha reconocido que "de un tiempo a esta parte" las nuevas tecnologías "están cada vez más presentes en nuestras vidas, algo que es positivo porque mejora la calidad de vida de las personas, sobre todo de los más jóvenes que se pueden beneficiar de estas herramientas, pero también es necesario constatar que a una parte importante de la sociedad esta digitalización nos ha pillado a contrapié".

Una situación que -para Álvarez- "ha creado una brecha digital importante entre las personas mayores" y ante la que pide "soluciones así como una atención más directa, personalizada y presencial".

A pesar de que esta modernización "ha venido para quedarse, algo que nos parece bien", indica Alvárez desde el Consejo piden que "no se ignore a las personas que no han tenido tiempo ni oportunidad para tener conocimientos suficientes. A estas personas no se les pueden poner obstáculos en tramitar papeles con las administraciones y las entidades de todo tipo que cada vez imponen más la digitalización".

LOGROÑO CUENTA CON MÁS DE 30.000 PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

Por su parte, Ángel de Jaime Baró ha recordado que en España "más de 9 millones de personas tienen más de 65 años, en La Rioja más de 69.000 y en Logroño más de 30.000". Personas, ha proseguido, a los que la digitalización "nos llega después de un periodo de vida activa y esfuerzo importante y que, ahora, vemos la digitalización cada vez más presentes en todos los trámites. Estamos de acuerdo en estas mejoras pero hay una parte de la población a la que esta situación lejos de beneficiarle le resulta más complicada".

Por ello, "llamamos a que se revierta parcialmente esta situación porque hay que conseguir mayores posibilidades de atención personal y presencial para los mayores en este momento".

Así las cosas, ha proseguido, "hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Logroño para que de alguna forma mejore la atención a los mayores, con una oficina concreta o un centro de atención específico para nosotros en este momento así como a las administraciones y a las entidades".

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, ha explicado que el Consejo Municipal de Mayores es un órgano de participación que recoge las propuestas de las personas mayores de la ciudad y desarrolla iniciativas para favorecer su autonomía. "Un órgano vivo donde las personas mayores opinan sobre los grandes proyectos de ciudad, ofrecen sus experiencias y suman sus conocimientos a la actividad de Logroño".

Ante la petición del Consejo, Reinares ha afirmado que desde el Ayuntamiento "cuentan con varias líneas que apuestan por la digitalización pero sin olvidar la mejora o la facilitación del acceso a las personas mayores o cualquiera que lo necesite. Igual no es suficiente pero seguimos trabajando en ello además de que el acceso a las nuevas tecnologías y sus aplicaciones sea sencillo de utilizar para todos".