Ricky Martin reaparece con un radical cambio de imagen: "Cuando estoy aburrido..."

Hay quienes aprovechan el arranque de un nuevo año para atreverse con un cambio de imagen. Y, quizá, entre estas personas se encuentre Ricky Martin, pues el artista ha reaparecido en Instagram con un inesperado cambio de look.

El cantante puertorriqueño ha publicado un autorretrato en el que se aprecia su nueva barba, que ahora luce de color rubio platino, lo que contrasta, además, con su cabello castaño.

"Cuando estoy aburrido... blanquear", ha escrito el intérprete, de 49 años, en el post, que ha recibido más de 643.000 'me gusta' y el aprobado de rostros conocidos como el estilista Pelayo Diaz o la actriz Melanie Griffith.

En el tablón de comentarios se leen mensajes como "bello", "me encanta" y "siempre moderno", aunque, como suele ocurrir, nunca llueve a gusto de todos. Y es que algunos usuarios han criticado el cambio de imagen del artista con respuestas como "perdona, pero no me gusta" o "pensé que era una broma".

Por su parte, otros seguidores del artista se han sentido inspirados por su arranque de atrevimiento. "Me encanta, lo voy a probar", le ha escrito un usuario.