Menos de 200 personas se habrían vacunado "indebidamente" en la Comunitat Valenciana, según Puig

Puig ha dado esta cifra en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser, donde ha defendido que "estamos hablando de un porcentaje mínimo", pero ha declarado: "Yo creo que no podemos ir de la teoría de la picaresca a la del desperdicio. Es verdad que probablemente alguna gente ha actuado por ingenuidad o mala fe. Pero en este momento en el que hay que consolidar la credibilidad del proceso de vacunación, no podemos estar con estas cosas".

Así, para Puig, "unos cuantos no van a producir la inmunidad requerida". El president ha considerado que la decisión de no administrarles la segunda dosis "es una cuestión ética" y que "además, no se va a desaprovechar porque irá a una persona que lo necesite, según la estrategia del Ministerio de Sanidad".

"No sé la casuística de cada persona. No se trata de hacer una caza de brujas generalizada. Estoy convencido de que la inmensa mayoría no ha actuado de mala fe, pero no podemos dejar resquicios ante una situación que genera intranquilidad. La prioridad es quienes tienen más vulnerabilidad, las residencias, los sanitarios, ellos son nuestro escudo. Y luego las personas mayores, se lo debemos, son quiénes más han sufrido", ha agregado.

El jefe del ejecutivo valenciano ha admitido que "probablemente se tendría que haber articulado mejor", aunque ha argumentado que la vacunación en la Comunitat Valenciana se ha llevado a cabo "de manera muy potente", y se ha hecho un esfuerzo "enorme". Según los datos del Ministerio de este jueves, la Comunitat Valenciana ha administrado más del 90% de las dosis.