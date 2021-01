Coronavirus.- Plantilla de la cafetería de Parcemasa suspende las concentraciones por situación actual de COVID

Así lo han informado desde UGT, al tiempo que el secretario de Hostelería y Turismo de UGT, Sergio de Oses, ha recordado a la concejala y Presidenta del Consejo de Administración de Parcemasa que "la solicitud presentada ante la Subdelegación fue para realizar concentraciones".

De igual modo, ha precisado que el día 16 de diciembre de 2019 "lo que se vio en la reunión con Alma alpujarreña fue una cesión simbólica de la concesión por un euro, en ningún momento se le dijo a la RLT que era un lanzamiento de la seguridad social, y si así hubiese sido, dicha información se le oculto a la representación de los trabajadores"

"En dicha subrogación, se deben respetar todos los acuerdos pactados con anterioridad, tal y como dicta la ley, por no dejar atrás la obligación de comunicarle por escrito a la plantilla la subrogación", han informado en un comunicado desde UGT.

En relación con el convenio de hostelería, De Oses ha lamentado que "ni tan siquiera se haya dignado a leerlo, puesto que si esta recogida la nocturnidad, si esta recogida la compensación de los festivos al 175 por ciento y sobre el transporte, debería conocer que desde 1998 existe un acuerdo firmado en relación a dicha compensación en la cafetería".

Por último, De Oses ha agregado que "me parece que, si tenemos políticos en el Ayuntamiento de Málaga que no son capaces de dar soluciones a problemas reales que, para más inri, dependen del propio Ayuntamiento, y solo se preocupan de votar en contra de lo que piden otros y echar balones fuera, deberíamos tener claro que no están para ayudar y lo que hoy está pasando en la cafetería de Parcemasa, mañana les pasara a otros".