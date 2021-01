Un total de 33 centros educativos de la provincia de Toledo han reabierto este viernes, 29 de ellos de la capital

"Esperamos que de hoy al próximo lunes puedan subsanarse en los centros que hoy permanecen cerrados los problemas de abastecimiento de agua y los problemas de los sistemas de climatización y poder garantizar una vuelta con total seguridad", ha dicho.

Por lo que se refiere a la capital regional, el delegado provincial de Educación ha informado de que este viernes han abierto sus puertas un total de 29 centros educativos, mientras que once no han podido hacerlo. Asimismo, ha puntualizado que "también han podido abrir las cuatro escuelas de Educación Infantil que dependen de la Junta de Comunidades, por lo que en total serían 33 centros de diferentes enseñanzas".

Gutiérrez, ha informado de que "los once centros educativos de la ciudad de Toledo que no han podido abrir sus puertas ha sido en su mayoría por no cumplir las condiciones higiénico-sanitarias que garanticen la seguridad tanto del alumnado como del profesorado al tener problemas con los sistemas de climatización y calefacción o falta de suministro de agua por haber reventado las tuberías, no habiéndose detectado problemas graves en las estructuras de estos centros educativos".

En este contexto, Gutiérrez ha agregado, en relación a Toledo capital, que "este viernes, la Unidad Técnica de la Delegación Provincial va a hacer una nueva visita de inspección para comprobar la situación de dichos centros cuya apertura está prevista para el próximo lunes, ya que esperamos que durante el fin de semana se puedan solventar la mayoría de estas incidencias".

Asimismo, este viernes han reabierto también otros 14 comedores escolares y se han puesto en funcionamiento otras 35 rutas de transporte escolar.

CENTROS EDUCATIVOS QUE HAN ABIERTO SUS PUERTAS

En Toledo capital, este viernes han podido reabrir sus puertas los siguientes centros: CEPA 'Gustavo Adolfo Becquer'; CEPA 'Polígono'; los colegios 'Alfonso VI', 'Ciudad de Aquisgrán', 'Escultor Alberto Sánchez', 'Europa', 'Fábrica de Armas', 'Garcilaso de la Vega', 'Gómez Manrique', 'Gregorio Marañón', 'Jaime de Foxa', 'Juan de Padilla', 'San Lucas u María', 'Santa Teresa', 'Valparaíso', el CPM 'Jacinto Guerrero', 'Escuela de Arte Toledo', EOI 'Raimundo de Toledo'; y los IES 'Sefarad', 'Azarquiel' y 'Princesa Galiana'.

Asimismo, han abierto en la capital los siguientes centros concertados: 'Mayol', 'Divina Pastora', Nuestra Señora de los Infantes', 'San Juan Bautista-Tavera', 'Santa María de Maristas', 'Santiago El Mayor', 'Virgen del Carmen', y 'San Juan de Dios-APACE'.

En el resto de la provincia, han reanudado la actividad lectiva presencial en los colegios 'Nuestra Señora de la Salud', de Borox, 'Severo Ochoa' de La Mata, 'Fernando de Rojas' de Seseña Nuevo y 'Nuestra Señora de la Salud' de Yunclillos.

CENTROS QUE RESTAN POR ABRIR EN TOLEDO CAPITAL

En la ciudad de Toledo, continúan con la actividad lectiva telemática los siguientes centros educativos 'Ángel del Alcázar', 'Ciudad de Nara', 'La Candelaria', el CEE 'Ciudad de Toledo', el colegio concertado 'Medalla Milagrosa', y los IES 'Alfonso X El Sabio', 'Carlos III', 'El Greco', 'Juanelo Turriano', 'María Pacheco', y 'Universidad Laboral'.

En el resto de la provincia, quedan otros 17 centros educativos por abrir sus puertas en varios municipios.

Finalmente, el delegado provincial de Educación ha advertido de que "debido a la situación de viento o a que puedan surgir problemas de última hora en algún centro educativo que ha comunicado su reapertura, no descartamos que alguno de ellos comunique dicha incidencia y opte por cerrar sus puertas".