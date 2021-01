Ni los antioxidantes ni los suplementos enriquecidos ayudan a reducir las agujetas después del ejercicio físico

¿Cuántas veces has tenido agujetas después de practicar deporte? Se trata de un problema muy habitual para el que no existe un remedio casero concreto. Uno de los más populares es beber un vaso de agua con azúcar, aunque se trata de un mito, mientras que otras personas se decantan por tomar suplementos de antioxidantes para evitar su aparición. No obstante, la evidencia científica sugiere que no es una solución.

Pero, ¿qué son las agujetas y por qué se producen? Son microlesiones de las fibras de la musculatura o pequeños procesos inflamatorios de la misma que se traducen en un dolor muscular tras realizar ejercicio físico. Tal y como explican en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), existen diversas teorías para explicar el origen de las agujetas, así como los mecanismos que las provocan.

"Una de ellas achaca la aparición de agujetas al aumento de radicales libres y especies reactivas de oxígeno como resultado de la inducción del estrés oxidativo que se produce durante el ejercicio físico", indican.

¿Los antioxidantes pueden reducir la intensidad?

Por ello, hay personas que toman antioxidantes o suplementos enriquecidos para tratar de reducir el dolor producido por las agujetas. Sin embargo, una revisión realizada por Cochrane Library y recogida por la OCU apunta a que no existe evidencia científica que avale esta teoría.

La revisión de la literatura científica analizó 50 ensayos clínicos que comparaban la eficacia de suplementos antioxidantes frente a un placebo para tratar de recudir las agujetas. Un total de 1.089 personas participaron en estos ensayos que revelaron que "había una pequeña diferencia en los resultados a favor de los suplementos antioxidantes respecto a quienes tomaban placebo", por lo que se considera "irrelevante" su consumo.

En este sentido, los resultados revelaron que las altas dosis de suplementos antioxidantes no reducían de manera relevante este dolor muscular tardío. En base a esta revisión, "parece que tomar antioxidantes no evita la aparición de agujetas, ni es capaz de reducir su intensidad", subraya la OCU.