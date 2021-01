El PR+ propone a Concha Andreu un Plan de Vacunación que cuente con profesionales jubilados o sanidad privada

Los regionalistas solicitan "un programa de vacunación transparente, con protocolos de actuación claros y planes de contingencia, que se tengan las dosis necesarias y una previsión por, si en algún momento no se puede vacunar en centros de salud u hospitales, tener ya determinados espacios con la misma seguridad".

"El objetivo es que la vacunación no pare en ningún momento", apuntan desde la formación regionalista que ha señalado que "no se puede continuar con la improvisación y la falta de planificación en las medidas contra el Covid-19 por parte de la Consejería de Salud y, en concreto, no se puede repetir la lentitud en la vacunación que sufrió La Rioja en la primera fase".

En este sentido, recalcan que "se supone que en las próximas semanas vamos a contar con muchas más vacunas, de diferentes proveedores tal y como anunció el Ministro Salvador Illa y como conocen Concha Andreu y Sara Alba".

Los regionalistas piden "planes concretos y con una planificación seria para que la vacunación no se frene, ya que es el objetivo claro y contundente que debe marcarse el ejecutivo de Concha Andreu, no valen excusas ni ralentizar el proceso".

Para el PR+, "vacunar de forma masiva y lo más rápido posible tiene que ser la máxima prioridad del Gobierno y para ello habrá que disponer de equipos y centros de vacunación organizados y con alternativas ante cualquier situación anómala".

Subrayan que "para llegar a los 220.000 riojanos vacunados en junio, habrá que sumar todos los esfuerzos posibles, contando con los voluntarios que desde hace tiempo se están ofreciendo sin respuesta hasta la fecha".

En este sentido han destacado que "el presidente del partido, Rubén Antoñanzas, desde su responsabilidad de concejal de Deportes en Logroño, ofreció la colaboración de los profesionales que atienden los centros deportivos una vez que en éstos no había que cubrir determinadas actividades".

Además, desde el Partido Riojano recuerdan que "a la sanidad privada se le siguen pagando millones de euros y proponen que se les exija poner vacunas para acelerar el ritmo de vacunación".

Así, Antoñanzas ha manifestado que "el objetivo más importante es vacunar a la mayor cantidad de riojanos en los próximos meses". "Es la mejor forma de cuidar a la población, frenar los contagios y acabar con los cierres continuados de comercios, hostelería y el desplome económico. El Gobierno solo tiene que tener en la cabeza vacunar y vacunar cuanto más rápido y a más personas mejor", ha afirmado.

Asimismo ha subrayado que "una rápida vacunación no es solo una cuestión de salud pública, sino también de salud económica. La mejor herramienta para frenar el virus es la inmunidad y eso a día de hoy solo se consigue vacunando a miles de riojanos al día".

"Tenemos total confianza en los profesionales sanitarios de La Rioja, han demostrado una gran capacidad en las campañas de vacunación de la gripe; pero el gobierno debe abandonar la improvisación y realizar una planificación clara y unos protocolos transparentes", ha dicho.

Antoñanzas ha finalizado reclamando que "en junio tenemos que llegar al objetivo del 70% de población vacunada para rozar la inmunidad de grupo, con ello se despejara el horizonte sanitario y económico para el verano y acabaremos con esta pesadilla".