Juan Marín se presentará a las primarias de Cs Andalucía para volver a aspirar a la Presidencia de la Junta

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha confirmado que se presentará a las primarias de su partido con la intención de volver a ser el candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, en las que, según ha asegurado, la formación naranja concurrirá solo porque "es un partido diferente a PP y PSOE".

En una entrevista en 7TV, recogida por Europa Press, Marín ha afirmado que, "cuando llegue el momento", se presentará a las primarias de su partido para aspirar a la Junta, aunque ha reconocido que "ahora está atendiendo a una pandemia" en su cargo de vicepresidente del Gobierno andaluz.

"Es mi intención presentarme a las primarias", ha subrayado, toda vez que, no obstante, no es asunto que le quite el sueño. "Aspiro cuando lleguen las elecciones, si hay primarias intentaré ser candidato. Lo decidirá la militancia. Ciudadanos es un partido democrático a nivel interno y la militancia lo dirá", ha indicado.

Tras señalar que como coordinador autonómico de Cs, como parte de la Ejecutiva y vicepresidente de la Junta, se siente "respaldado" por el partido, ha señalado que desde la bajada que sufrió el partido en noviembre de 2019, las encuestas muestran que "está en permanente crecimiento".

"Somos un partido de centro liberal y progresista. Ser de Cs es difícil porque tienes que anteponer de verdad el interés de la gente", ha destacado, teniendo en cuenta que busca "ser útil para los andaluces" y no está en "ningún bloque de derecha ni izquierda".