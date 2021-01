Torra pide valorar un confinamiento domiciliario y Aragonès responde que el Govern "no lo tiene sobre la mesa"

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha pedido que "se ponga sobre la mesa un confinamiento domiciliario", y considera que no se puede esperar ni un día más para restringir al máximo la movilidad de la población para frenar la curva de contagio de coronavirus, que asegura que es exponencial.

"Los datos de contagios, afectaciones, hospitalizaciones y víctimas mortales de la tercera ola de la pandemia del Covid-19 nos obligan a tomar medidas drásticas y contundentes sin más demora", ha reclamado Torra en un comunicado este viernes.

Ha sostenido que, por su experiencia gestionando la pandemia antes de ser inhabilitado, es consciente de que "hay que adelantarse siempre con las medidas más valientes y severas" para frenar una expansión del virus como la actual.

Ara no és moment de distreure’s amb curses i batalles electoralistes. Les dades d'expansió de la Covid-19 ens obliguen a prendre mesures dràstiques i contundents sense més demora.



Llegiu el meu comunicat: https://t.co/Jl5seglQlo — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 22, 2021

El confinamiento no está sobre la mesa

El vicepresidente de la Generalitat en funciones de presidente, Pere Aragonès, ha asegurado este viernes que el Govern no tiene sobre la mesa un confinamiento domiciliario para hacer frente a la pandemia, tras ser preguntado en TV3 por la petición de Torra.

Aragonès ha replicado que un confinamiento domiciliario lo debe decidir el Gobierno central para que "tenga fuerza legal" y ha afirmado que el Govern ha tomado todas las medidas que podía tomar.

Asimismo, ha argumentado que no se ha propuesto un confinamiento porque "implica unas compensaciones y unos efectos que se deben poder afrontar también", y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no dar todos los recursos necesarios para ayudar a los sectores afectados.

Además, el vicepresidente ha anunciado que el Govern promoverá un nuevo paquete de ayudas con "recursos importantes" durante el primer tramo del año 2021.

Budó dice que el Estado tendrá que decretarlo "a corto plazo"

La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, no prevé por ahora un confinamiento domiciliario en Cataluña, pero sí cree que el Estado deberá decretar el confinamiento domiciliario "a corto plazo", ya sea en general o por territorios: "No sé qué están esperando a hacerlo", ha remarcado en una entrevista en SER Catalunya.

Budó ha recordado que, de todos modos, Cataluña no tiene competencias para imponer la medida, aunque las autoridades sanitarias recomendaran esta medida, que ha insistido en que, por ahora, no es el caso.

Torra critica a Illa

En el comunicado que ha emitido Torra, el expresidente ha criticado al ministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa: "Vale menos el cálculo de un ministro del Gobierno que está más pendiente de la carrera electoral que de tomar las decisiones necesarias o de permitir que el Govern de Catalunya las pueda tomar".

Para el expresidente, este no es momento de "distraerse con carreras y batallas electoralistas como no lo fue durante la primera ola", y ha defendido que cualquier actitud y voluntad que no sea la de proteger a los ciudadanos es un error gravísimo.

"Es mucho mejor una parada drástica y total que afecte a todo el mundo que una lenta agonía que perjudica siempre los mismos sectores", ha propuesto Torra, que también ha reclamado que vaya acompañada de ayudas a los trabajadores y empresas.

Ha insistido en que "no hay tiempo para pensar, para especular ni para buscar réditos electorales" y en que se analicen la conveniencia de un confinamiento domiciliario y la restricción absoluta de la movilidad excepto servicios esenciales, como en la primera ola.